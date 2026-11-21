Oliver Pocher (48) kann über den Social-Media-Auftritt seiner Ex-Frau Amira Aly (34) und ihres Partners Christian Düren (36) offenbar nur staunen. Bei der Live-Aufzeichnung seines Podcasts "Patchwork-Boys", den er gemeinsam mit seinem Kumpel Pietro Lombardi (34) macht, verbarg der Comedian seine Irritation nicht. Ihm sei aufgefallen, dass sich das Paar auf seinen Social-Media-Kanälen kaum noch gemeinsam zeige. Stattdessen posten Amira und Christian ihre Inhalte meistens getrennt voneinander. Vor allem bei der Verkündung der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter sei Oliver stutzig geworden: Weder habe er gegenseitige Verlinkungen entdeckt, noch sei die frohe Botschaft sofort gekommen – der Post ging nämlich erst zwei Tage nach der Geburt online. Sein Gesamteindruck fiel daher recht deutlich aus. "Jetzt nur mal so von außen betrachtet: Ich verstehe teilweise so die Social-Media-Strategie so bedingt", gab der Moderator im Gespräch mit Pietro zu.

Im weiteren Verlauf der Podcastfolge wurde Oliver noch konkreter. Die Auftritte der beiden wirken auf ihn offenbar eher wie zwei getrennte Welten als wie die eines Paares. "Ich sehe nur Einzel-Posts von ihm, von ihr … Wo du denkst, so zwei alleinerziehende Kinder. Einmal Fotos so, wo auch nicht der andere drauf ist", schilderte er seine Beobachtungen. Auch bei der Babyverkündung sei ihm das aufgefallen: "Und auch bei der Geburt: Keine Verlinkung oder irgendwie … das hat ja auch von der Geburt bis zum Post zwei Tage gedauert." So sehr ihn das Ganze auch wunderte – Oliver machte dennoch deutlich, dass er sich da raushalten möchte. Wie Amira und Christian ihre Social-Media-Kanäle bespielen, bleibe schließlich ganz ihnen überlassen. "Ich verstehe es nicht so ganz. Ich komme immer noch nicht so ganz hinterher, so: Wieso, warum, weshalb? Bin ich ja raus, müssen die sehen", betonte er.

Für Amira und Christian ist das Babyglück mit ihrer kleinen Tochter noch ganz frisch. Als die beiden Söhne, die der Comedian mit seiner Ex-Frau hat, ein Geschwisterchen bekamen – für die Moderatorin ist es nämlich schon Kind Nummer drei –, hinterließ er unter dem Geburtspost sogar öffentlich liebe Glückwünsche. Laut eigener Aussage war die Nachricht völlig gut gemeint, doch als er später noch einmal nachsah, fehlte von seinem Kommentar plötzlich jede Spur. In seinem Format "Ollis Woche" auf Pocher Club bezeichnete Oliver das Löschen anschließend als albern. Wer die Glückwünsche tatsächlich entfernt hatte, ließ er dabei jedoch offen. Amira und Christian selbst haben sich zu Olivers Aussagen bislang nicht öffentlich geäußert.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Marja Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

Anzeige Anzeige