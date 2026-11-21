Seit der vergangenen Woche ist die neue Netflix-Horrorserie "The Body" abrufbar – und sorgt seitdem für mächtig Wirbel. Die Produktion erzählt von jugendlichen Tänzerinnen an einer katholischen Mädchenschule. Was zunächst als nachgespieltes satanisches Ritual beginnt, nimmt schon bald eine unheilvolle Wendung. Neben Satanismus bekommen die Zuschauer auch Sexszenen, Gewalt und Drogenkonsum zu sehen und eine derbe Sprache zu hören. Für viele ist das offenbar zu viel: Wie der Daily Express berichtet, haben inzwischen mehr als 100.000 Menschen eine Petition auf der Plattform CitizenGo unterzeichnet. Darin wird der Streamingdienst aufgefordert, die Serie abzusetzen. Die Initiatoren werfen dem Horrordrama vor, das Christentum zu beleidigen – und richten ihren Protest direkt an Netflix-Inhaltechef Peter Rice.

In der Serie wird eine der Schülerinnen nach der Zeremonie von Albträumen und Visionen heimgesucht, die scheinbar zukünftige Geschehnisse vorhersagen. Die Folge: Die Schule und ihr gesamtes Umfeld versinken im Chaos. Die Verfasser der Petition sprechen von einer "blasphemischen, antichristlichen Serie mit satanischen Ritualen". Zudem stellen sie dem Streamingriesen eine provokante Frage: "Fragen Sie sich Folgendes: Würde Netflix jemals muslimische Gebete, hinduistische Gottesdienste oder sogar ein Wicca-Ritual in eine Sex-und-Satan-Horrorgeschichte für Teenager verwandeln? Natürlich nicht. Netflix macht das mit Christen, weil das Unternehmen glaubt, dass wir schweigen und weiterbezahlen werden." Trotz des massiven Protests ist "The Body" international erfolgreich. Unter anderem in den USA, Kanada, Australien und Ägypten erreichte die Produktion Platz eins der Netflix-TV-Charts. Auch die bisherigen Bewertungen fallen überwiegend positiv aus. Bei Rotten Tomatoes kommt die Serie auf 88 Prozent Zustimmung unter Kritikern und sogar 97 Prozent beim Publikum. Common Sense Media warnt hingegen ausdrücklich vor sexuellen Inhalten, Schimpfwörtern sowie dem Drogenkonsum jugendlicher Figuren.

Serienschöpferin Quinn Shephard sieht ihr Werk in einem anderen Licht. Im Gespräch mit The Wrap erklärte sie, die Geschichte solle "die persönliche Beziehung der Menschen zum Glauben und zum Übernatürlichen nachahmen". Die Rätsel seien deshalb absichtlich vieldeutig gehalten: "Alles, wofür es in der Serie eine übernatürliche Theorie gibt, hat auch eine fundierte wissenschaftliche Erklärung." So bleibt es den Zuschauern überlassen, wie sie das Geschehen deuten. Auch eine Fortsetzung hält die Serienschöpferin grundsätzlich für denkbar: "Ich denke, wir sehen definitiv Möglichkeiten, wie die Geschichte weitergehen kann – wir haben, glaube ich, Handlungsbögen für ein paar Staffeln ausgearbeitet." Zum Ensemble von "The Body" gehören Kristina Bogic, Sara Boustany, Geena Meszaros und Realitystar Gabby Windey. Gabby besuchte die Premiere in Los Angeles gemeinsam mit ihrer Ehefrau, der Komikerin Robby Hoffman. Hinter den Kulissen ist zudem Elvis Presleys (†42) Enkelin Riley Keough (37) als ausführende Produzentin beteiligt.

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Netflix Szene aus der Serie "The Body"

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Netflix Szene aus der Serie "The Body"

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