Pietro Lombardi (34) hat mit einem überraschend ehrlichen Geständnis über seinen Sohn Leano Romeo für Lacher gesorgt. Bei einer Live-Aufzeichnung des Podcasts "Patchwork-Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) macht, sprach der Sänger offen über das Aussehen seines Sprösslings in dessen ersten Lebenstagen. Als Leano am 8. Januar 2023 geboren wurde, schwebte Pietro im absoluten Baby-Himmel und war völlig hin und weg. Mit etwas Abstand blickt er heute allerdings ein wenig anders darauf: Als der Musiker während eines Urlaubs noch einmal durch die alten Schnappschüsse von damals scrollte, fiel sein Fazit um einiges nüchterner aus als noch unmittelbar nach der Geburt. "Und jetzt habe ich mir dann im Urlaub nochmal so Babybilder angeschaut und ... der war nicht so schön", gab Pietro vor dem Publikum mit einem Augenzwinkern zu. Für den Sänger ist Leano das zweite Kind. Ganz ernst gemeint war seine schonungslose Bilanz allerdings nicht, wie er im weiteren Verlauf der Show deutlich machte.

Auf dieses Thema stieß das Podcast-Duo über einen Umweg, als Oliver eine Begebenheit mit dem neugeborenen Kind seiner Ex-Frau Amira Aly (34) und deren Partner Christian Düren (36) schilderte. Dem Comedian war dabei aufgefallen, dass sich Frauen sofort um ein Neugeborenes scharen, sobald dieses den Raum betritt, und von allen Seiten betonen, wie niedlich das Baby sei. An dieser Stelle hakte Pietro ein und erinnerte sich an die ersten Momente mit seinem Sohn. "Also eine Sache, wegen süß, süß ... als Leano auf die Welt gekommen ist, ne? Ich fand den so schön", erzählte er. Oliver horchte bei dieser Formulierung sofort auf und fragte nach: "Warum sprichst du in der Vergangenheitsform?" Pietro ließ sich davon nicht beirren und schilderte weiter, wie er Leano direkt nach der Geburt wahrgenommen hatte: "Ich hab gedacht: Wie kann ein Kind so schön sein? Das war Wahnsinn."

Für seine anfängliche Schwärmerei hatte Pietro auch gleich eine Erklärung parat. Seiner Meinung nach sehen Eltern ihre eigenen Kinder grundsätzlich mit besonders liebevollen Augen. "Weil wir Eltern, wir finden unsere Kinder immer wunderschön. Und das ist auch genau richtig so. Egal, wie es aussieht", meinte der Sänger im Live-Podcast. Mit seinem ehrlichen Blick auf die alten Babybilder brachte er nicht nur Oliver, mit dem er in einer WG lebt, sondern auch das ganze Publikum zum Lachen. Um jedoch direkt jeglichen Missverständnissen vorzubeugen, legte Pietro sofort ein wichtiges Statement nach: Heute findet er seinen Sohn selbstverständlich total hübsch. Sein augenzwinkerndes Urteil galt also wirklich nur den allerersten Schnappschüssen direkt nach der Geburt. Bei seinem Podcastpartner stieß Pietro mit dem Thema auf offene Ohren: Oliver ist selbst fünffacher Vater und kennt das Leben mit Neugeborenen damit aus eigener Erfahrung.

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Imago Pietro Lombardi beim Promiboxen "Fame Fighting 4" in der Grugahalle in Essen

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Sohn Leano

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