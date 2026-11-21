JoJo Siwa (23) hat bei der Familienplanung offenbar schon die Uhr im Blick – ihr Freund Chris Hughes lässt sich dagegen noch Zeit. Im Podcast "The Viall Files" erzählte die Sängerin jetzt offen, dass die beiden beim Thema Nachwuchs nicht ganz im gleichen Takt ticken. Zwei bis drei Jahre zu warten, sei für sie noch in Ordnung, vier Jahre hingegen zu viel. "Es ist schwierig. Das ist etwas, das ich mir schon seit sehr, sehr langer Zeit wünsche. Es ist schwierig, weil ich weiß, dass ich für meinen Teil nicht noch vier Jahre warten möchte. Ich würde noch zwei oder drei Jahre warten, aber ich werde nicht zu lange warten", erklärte JoJo. An ihren Partner gerichtet fügte sie hinzu: "Ich weiß also, dass du keinen Zeitplan hast, ich habe gewissermaßen einen Zeitplan. Das ist auch in Ordnung, ich darf einen Zeitplan haben." Chris, den sie im vergangenen Jahr bei Celebrity Big Brother kennengelernt hatte, sieht sich derzeit allerdings noch nicht in der Vaterrolle.

Der Realitystar beschrieb sich in dem Gespräch als traditionell: Er wünsche sich eines Tages sowohl eine Hochzeit als auch Kinder. Eine feste Frist wolle er sich dafür aber nicht setzen. "Was die Ehe angeht, bin ich eher so weit, was die Kinder angeht... ich persönlich glaube nicht, dass ich im Moment bereit bin, Vater zu sein", gab Chris zu. Dass die beiden hier verschiedene Vorstellungen haben, war schon zuvor im Podcast "Pucker Up" von Joely Live zu hören. Dort behauptete JoJo, Chris habe ihr am selben Tag gesagt, Kinder seien noch mindestens fünf Jahre entfernt. Er widersprach prompt und meinte, das habe er nicht gesagt. Auf die Frage nach ihrem eigenen Kinderwunsch antwortete JoJo: "Ich will sie so sehr." Chris ergänzte, sie würde am liebsten schon morgen Nachwuchs bekommen. Wie JoJo verriet, wünscht sie sich schon seit ihrem 17. Lebensjahr Kinder, hielt sich damals aber für zu jung. Eigentlich wollte sie mit 22 Mutter werden. Als sie dann mit 21 Chris kennenlernte, legte sie diesen Plan auf Eis, weil sie lieber mit ihm eine Familie gründen möchte.

Schon wenige Monate nach ihrem Kennenlernen machten sich JoJo und Chris intensiv Gedanken über ihre gemeinsame Zukunft. Die Social-Media-Bekanntheit hatte damals sogar bereits konkrete Babynamen im Kopf und diese auch schon mit ihrem Partner besprochen. Welche Namen es genau sind, wollte sie öffentlich allerdings nicht verraten. Die Vorstellung, mit Chris eine Familie zu gründen, fühlte sich für JoJo zu diesem Zeitpunkt wie Schicksal an. Auch Chris zeigte sich damals grundsätzlich offen für Hochzeit und Nachwuchs. Er wollte JoJo heiraten und später Kinder mit ihr bekommen. Beim eigentlichen Wunsch nach einer Familie sind sich die beiden also einig. Uneinig sind sie sich vor allem bei der Frage, wann es so weit sein soll – und da gehen die Zeitpläne des Paares derzeit noch ein ganzes Stück auseinander.

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Imago Chris Hughes und JoJo Siwa bei der Dancers Against Cancer Gala Of The Stars 2026 in Beverly Hills

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Getty Images JoJo Siwa 2025

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