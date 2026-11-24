Nach den schweren Rassismusvorwürfen aus der eigenen Familie meldet sich Silvia Wollny (61) nun zu Wort und bittet um Entschuldigung. In einem Videostatement gegenüber Bild nimmt die Mutter von elf Kindern Stellung zu den Anschuldigungen ihrer Tochter Loredana Wollny (22) und deren Ehemann Servet Özbek. Das Paar hatte in einem YouTube-Video geleakte Sprachnachrichten veröffentlicht, die von Silvia stammen und rassistische Äußerungen enthalten sollen. Die Aufnahmen lösten im Netz heftige Kritik aus. Den Vorwurf, rassistische Aussagen gemacht zu haben, weist das Familienoberhaupt allerdings entschieden zurück. "Also, ich muss sagen, ich bin keine Rassistin. [...] Das, was da im Internet rumgeht, meine Sprachnachrichten und, und, und – das hat mit Rassismus gar nichts zu tun", stellt Silvia in dem Clip klar. Zugleich richtet sie sich an alle, die sich von ihren Worten angesprochen oder verletzt gefühlt haben, und entschuldigt sich ausdrücklich bei ihnen.

Silvia zufolge lassen sich die veröffentlichten Nachrichten nicht losgelöst von der Vorgeschichte des Familienstreits betrachten. Sie habe damals auf vorherige Ereignisse reagiert, räumt jedoch ein, dass ihre Reaktion falsch gewesen sei. Die Worte seien in einem Moment der Wut gefallen, nachdem man versucht habe, sie emotional zu verletzen. Besonders getroffen habe sie, dass ausgerechnet ihre eigene Tochter den Konflikt öffentlich gemacht habe. "Wo ich immer gesagt habe: Ist egal, was ist, ich liebe dieses Mädchen trotz allem, so wie ihre Kinder auch. Man hätte über alles sprechen können. Ich habe auch Nachrichten, wo ich sogar den Servet hergeboten habe: 'Bitte, Servet, komm nach Hause, du bist mein Sohn.'"

Silvia erklärt, sie habe das Gefühl gehabt, dass man ihr gezielt wehtun wollte. Zugleich betont sie, wie sehr sie bedauere, dass sich Menschen durch ihre Aussagen verletzt gefühlt hätten. "Mir tut es von Herzen leid, dass sich da draußen viele Menschen angesprochen gefühlt haben, aber es ist ganz einfach nicht so. Ich habe es nicht so gemeint, wie es zu den anderen getragen worden ist. Und ja – ich kann mich nicht mehr als wie entschuldigen", erklärt sie gegenüber Bild. Außerdem gibt sie zu bedenken: "Jeder, der vielleicht mal in einer Wutaktion war, weiß, dass er da Dinge gesagt hat, die er gar nicht so gemeint hat."

Öffentlich geworden war der Konflikt am vergangenen Wochenende. In ihrem YouTube-Video spielten Loredana und Servet mehrere Nachrichten ab, die nach Angaben des Paares von Silvia stammen und rassistische Äußerungen über Servet enthalten sollen. Zunächst ließ Silvia die Vorwürfe über die Kanzlei Brost Claßen zurückweisen. Ihre Anwälte erklärten, die Anschuldigungen würden "mit aller Entschiedenheit" zurückgewiesen. Ihre Mandantin lehne Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung ab. In ihrer Stellungnahme fanden Silvias Anwälte deutliche Worte: Die Vorwürfe "entbehren jeder Grundlage und widersprechen der gesamten Lebenshaltung unserer Mandantin". Zudem seien die von Loredana und Servet veröffentlichten Sprachnachrichten aus dem Zusammenhang gerissen worden.

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Medienpersönlichkeit

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Sohn Aurelio und ihrer Mama Silvia Wollny, Februar 2025