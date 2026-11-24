Fans von Forsthaus Rampensau Germany müssen sich offenbar doch nicht bis zum kommenden Jahr gedulden. Die neue Staffel der Realityshow soll bereits an diesem Freitag, dem 27. November, bei Joyn starten. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Senderkreise. Damit würde das Format deutlich früher zurückkehren als zuletzt vermutet. Zwischenzeitlich war von einer Veröffentlichung erst Anfang 2027 die Rede. Ursprünglich hätte die Staffel bereits am 6. November anlaufen sollen. Doch Joyn verschob den Start kurzfristig. Als Begründung nannte der Streamingdienst damals "produktionstechnische Gründe". Weitere Einzelheiten teilte der Sender zunächst nicht mit.

Wie Bild berichtet, soll hinter dem kurzfristigen Veröffentlichungsstopp ein schwerwiegender Vorwurf stecken: Kandidatin Stella Brinkmann, die gemeinsam mit ihrer Schwester Brenda Brinkmann (23) an dem Format teilnimmt, soll einem anderen Teilnehmer Vergewaltigung vorgeworfen haben. Der betroffene Realitystar weist die Anschuldigung ausdrücklich und entschieden zurück. Joyn ließ daraufhin das bereits produzierte Material erneut prüfen. Die Dreharbeiten hatten rund zwei Wochen gedauert und waren nahezu durchgehend aufgezeichnet worden. Laut dem Bericht ergab die Sichtung keine Hinweise auf eine sexuelle Grenzüberschreitung. Lediglich eine etwa vier Sekunden lange Szene sei anschließend herausgeschnitten worden. Darin soll Stella einen Mann geküsst haben. Nach Recherchen des deutschen Blatts lag den Ermittlungsbehörden keine Strafanzeige der Kandidatin vor. Auch Joyn soll von einer Anzeige nichts gewusst haben. Anfragen des Blattes ließ Stella unbeantwortet.

Die kurzfristige Verschiebung blieb für die Beteiligten nicht ohne Folgen. Kandidatin Marlisa Rudzio (37) machte zuletzt öffentlich, wie sehr sie die Situation belaste. Vor allem das anhaltende Schweigen über William und die Hintergründe der Staffel setze ihr zu. Da die Ausstrahlung zwischenzeitlich erst für 2027 erwartet wurde, plante die Influencerin eine Auszeit. Gemeinsam mit Freunden wollte sie nach Zypern reisen, um Abstand zu gewinnen und neue Kraft zu schöpfen. Sollte der neue Starttermin tatsächlich bestätigt werden, hätte das Warten für Marlisa und die übrigen Kandidaten deutlich früher ein Ende als zuletzt angenommen. Auch die Zuschauer könnten die neuen Folgen dann schon in wenigen Tagen sehen. Eine offizielle Bestätigung von Joyn steht allerdings noch aus.

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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Joyn Stella und Brenda Brinkmann, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

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