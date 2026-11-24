Nicht der Name ihrer Urenkelin, sondern das Verhalten von Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) soll Queen Elizabeth II. (†96) gegen den Strich gegangen sein. Das behauptet zumindest Royalexperte Robert Hardman, der im Podcast "Daily Expresso" des Daily Express über die damaligen Spannungen sprach. Nachdem die BBC im Juni 2021 Zweifel an der Darstellung der Sussexes geäußert hatte, wollten diese offenbar eine öffentliche Rückendeckung aus dem Buckingham-Palast. Harry und Meghan bestanden darauf, dass die Monarchin mit der Namensgebung ihrer Tochter Lilibet (5) einverstanden gewesen sei. Doch die königliche Familie wollte diese Aussage nicht bestätigen. Robert sieht darin den eigentlichen Auslöser für Elizabeths angeblichen Ärger: "Was der Queen und dem Palast also nicht gefiel, war, dass der Queen im Grunde befohlen wurde, eine Version der Ereignisse zu unterstützen, die nicht ihre Version war."

Ob die Queen tatsächlich ihre Zustimmung gegeben hatte, ist bis heute umstritten. Kurz nach der Geburt ihrer Urenkelin berichtete die BBC, dass Harry und Meghan Elizabeth nicht ausdrücklich um Erlaubnis gebeten hätten, ihren persönlichen Spitznamen zu verwenden. Das Paar reagierte entschieden und bezeichnete die Behauptung über seine Anwälte als "falsch und verleumderisch". Auch juristische Konsequenzen standen im Raum. Laut einem damaligen Sprecher hatte Harry seine Großmutter als erstes Familienmitglied über die geplante Namenswahl informiert. Ohne ihren Rückhalt wäre diese Entscheidung nicht gefallen. Robert Hardman unterscheidet jedoch zwischen einer Mitteilung und einer echten Zustimmung: "Es ist eine Sache, anzurufen und zu sagen: 'Hey, Oma, wir werden unsere Tochter Lilibet nennen.' Vielleicht sagt man: 'Oh, das ist schön', aber das bedeutet nicht, dass man es genehmigt hat. Man hatte keine Wahl. Man wurde informiert." Eine eigene öffentliche Erklärung Elizabeths liegt dazu nicht vor.

Hinter dem Namen Lilibet steckt eine jahrzehntealte Familientradition. Als Elizabeth noch ein kleines Mädchen war, fiel es ihr schwer, ihren Vornamen korrekt auszusprechen. Daraus entwickelte sich der Kosename, den ihr Großvater König George V. übernahm. Später blieb die liebevolle Anrede ihrem engsten Umfeld vorbehalten. Auch Prinz Philip (†99) nannte seine Ehefrau so. Am 4. Juni 2021 führten Harry und Meghan diese Tradition mit der Geburt ihrer Tochter Lilibet Diana Mountbatten-Windsor fort. Während der erste Vorname an Elizabeth erinnert, ist der zweite eine Hommage an Prinzessin Diana (†36), Harrys verstorbene Mutter. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Paar bereits aus dem engeren Kreis der arbeitenden Royals zurückgezogen und lebte mit Sohn Archie in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie war angespannt, insbesondere nach dem viel diskutierten Interview mit Oprah Winfrey Anfang 2021.

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Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry, 2018

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2026

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