Ruby Rose (40) erhebt schwere Vorwürfe gegen Brian Hickerson, den früheren On-off-Partner ihrer verstorbenen Freundin Hayden Panettiere (†36). Im Podcast "UNCLOSETED with Spencer Macnaughton" berichtet die Schauspielerin, Hayden habe ihr nach einer ihrer Trennungen von Brian von einem mutmaßlichen Vorfall mit Fentanyl erzählt. Demnach sei Hayden in ein Krankenhaus gekommen. Dort habe sie erfahren, dass ihr die hochgefährliche Substanz verabreicht worden sei. Hayden habe daraufhin Brian dafür verantwortlich gemacht. Laut Ruby hätte die Substanz ihre Freundin damals beinahe das Leben gekostet. "Er hatte tatsächlich gerade versucht, sie unter Drogen zu setzen, und er hatte sie unter Drogen gesetzt, und sie wäre beinahe gestorben", erzählte Ruby im Podcast. Wann genau sich der Vorfall ereignet haben soll, ließ sie offen. Brian selbst hat sich zu den neuen Anschuldigungen bislang nicht öffentlich geäußert.

Ruby nennt Brian im Podcast einen "wirklich schrecklichen Kerl". Sie behauptet, er habe Hayden auch nach dem mutmaßlichen Fentanylvorfall weiterhin unerbittlich bedroht. Die Orange Is the New Black-Darstellerin hält Brian daher sogar für mitverantwortlich an Haydens Tod. Es gebe eine "90-prozentige Wahrscheinlichkeit", dass er die Schauspielerin absichtlich getötet haben könnte, sagte sie. Belegt ist dieser Vorwurf nicht, offiziell gilt Haydens Tod als Unfall. Ruby spricht sich dennoch für weitere Ermittlungen aus. Nach eigenen Angaben hat sie den Behörden Screenshots, E-Mails und andere Belege zukommen lassen. Eine Rückmeldung sei aber ausgeblieben: "Ich schickte Screenshots, ich schickte Beweise, ich schickte E-Mails über das, was wir wussten ... Und sie sagten: 'Das sind wirklich großartige Informationen', aber niemand rief mich später an, um das noch einmal mit mir durchzugehen."

Hayden war am 16. August 2026 im Alter von 36 Jahren an einer Überdosis gestorben. Dem Untersuchungsbericht zufolge wirkten dabei unter anderem Fentanyl, dessen Nebenprodukt 4-ANPP sowie weitere Medikamente zusammen. Die Behörden stuften ihren Tod als Unfall ein. Brian soll zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer der Wohnung in South Carolina geschlafen haben. Sein Bruder Zach entdeckte Hayden leblos auf einem Schlafsofa und wählte den Notruf. Dem Bericht zufolge verabreichte Brian ihr währenddessen zweimal das Opioid-Gegenmittel Narcan. Die Ermittler fanden weder Hinweise auf Gewalt noch auf ein Fremdverschulden. Brian wurde im Zusammenhang mit Haydens Tod nicht angeklagt. Auch Haydens Mutter Lesley Vogel (70) macht ihn allerdings für den Tod ihrer Tochter verantwortlich. "Der einzige Punkt, in dem ich ihrer Mutter [Lesley Vogel] jemals zustimmen werde, ist, dass Brian Hickerson ganz sicher in gewisser Weise mitverantwortlich für das ist, was passiert ist", erklärte Ruby nun im Podcast. Hayden und Brian hatten seit 2018 eine turbulente On-off-Beziehung geführt. In dieser Zeit war Brian mehrfach wegen mutmaßlicher Gewalt festgenommen worden. Diese früheren Vorfälle ändern jedoch nichts an der offiziellen Einstufung des Todes als Unfall.

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ActionPress Brian Hickerson und Hayden Panettiere, August 2018

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Getty Images Ruby Rose, Schauspielerin

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