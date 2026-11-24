Renée Hoenderkamp erwartet mit 59 Jahren ihr drittes Kind – und sieht sich dafür heftigen Anfeindungen ausgesetzt. Die Fernsehärztin und GB-News-Moderatorin wurde nach einer Kinderwunschbehandlung in Polen schwanger. Ihr Baby wird voraussichtlich erst nach ihrem 60. Geburtstag zur Welt kommen. Doch statt Glückwünschen erntete sie nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft eine Welle des Hasses im Netz. Zahlreiche Nutzer warfen ihr vor, aus egoistischen Motiven zu handeln. Eine Person ging sogar so weit, ihrer ungeborenen Tochter den Tod zu wünschen. In der Sendung "This Morning" sprach Renée nun mit den Moderatoren Cat Deeley und Ben Shephard darüber, wie sehr sie die Reaktionen getroffen haben. "Ich habe tatsächlich eine Nachricht bekommen, in der stand: 'Ich hoffe, dein Baby stirbt.' Es ist einfach schrecklich", erzählte sie.

Vom Shitstorm bekam Renée zunächst nichts mit: Beim Trampolinwettbewerb ihrer siebenjährigen Tochter hatte sie keinen Handyempfang. Erst am Abend las sie die verletzenden Kommentare. Die Gehässigkeit wurde ihr schließlich zu viel. Die anonymen Kritiker würden nur ihr Alter sehen, sie aber gar nicht kennen, erklärte sie. Bei persönlichen Begegnungen habe sie solche Reaktionen nie erlebt. Den Vorwurf, egoistisch zu handeln, weist sie entschieden zurück: "Wir werden ein Kind auf die Welt bringen, das so unglaublich geliebt werden wird, wir sind finanziell in der Lage, dafür zu sorgen, und sollte das Schlimmste passieren, wird es sehr gut versorgt sein." Auch in einem Beitrag für MailOnline bezeichnete sie die Kritik als verletzend und fehlgeleitet. "Ich kann nicht versprechen, dass ich noch am Leben sein werde, wenn meine Tochter 30 oder auch nur 20 wird. Aber wer kann das schon? Krankheit und Tragödien warten nicht höflich, bis jemand das Rentenalter erreicht", schrieb sie.

Ihre Schwangerschaft machte Renée erst in der vergangenen Woche öffentlich – live während einer politischen Diskussionsrunde bei "GB News". Zu diesem Zeitpunkt war sie in der zwölften Woche. Nicht einmal ihre Kollegen im Studio waren zuvor eingeweiht. Entsprechend überrascht reagierten sie zunächst, bevor die Glückwünsche folgten. Es gab eine Umarmung, später überraschte das Team die Moderatorin sogar mit einer Torte. Für die Ärztin ist es bereits die dritte Schwangerschaft – und jedes ihrer Kinder bekommt sie in einer anderen Lebensphase. Ihren heute 37-jährigen Sohn brachte sie mit 21 Jahren zur Welt, ihre mittlerweile siebenjährige Tochter mit 51. Nun erwartet Renée erneut ein Mädchen.

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Instagram / drreneehoenderkamp Renée Hoenderkamp, Moderatorin

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Instagram / drreneehoenderkamp Renée Hoenderkamp mit ihrem Mann Colin Natali

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