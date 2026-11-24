Maximilian Mundt blickt offen auf sein öffentliches Coming-out und dessen Folgen zurück. Im Februar 2021 hatte sich der Schauspieler, der lange mit seiner Sexualität kämpfte, gemeinsam mit 184 weiteren Schauspielerinnen und Schauspielern an der Initiative #ActOut beteiligt, die damals im Süddeutsche Zeitung Magazin veröffentlicht wurde. Bevor er diesen Schritt wagte, hatte ihn seine Agentin allerdings gewarnt: Wegen seiner Teilnahme könnten ihm künftig bestimmte Rollen verwehrt bleiben. Diese Befürchtung hat sich für den Darsteller, der durch die Serie How to Sell Drugs Online (Fast) bekannt wurde, offenbar nicht bewahrheitet. Maximilian spielt weiterhin überwiegend Männerfiguren, die heteronormativen Vorstellungen entsprechen. Seine Sexualität scheint seine Besetzungschancen somit nicht in der befürchteten Weise eingeschränkt zu haben. Hinter der damaligen Entscheidung steht er auch Jahre später noch. Auf die Frage, ob er den Schritt im Rückblick bereue, antwortete der Serienstar gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eindeutig: "Überhaupt nicht." Die Sorge seiner Agentin hat sich damit zumindest in seinem Fall nicht bestätigt.

Dass sein eigenes Coming-out ohne die erwarteten beruflichen Folgen blieb, wertet der Schauspieler jedoch nicht als Beleg für eine grundsätzlich offenere Filmbranche. Kurz vor und während der Coronapandemie habe es eine diversere Phase gegeben, erklärte er im Gespräch mit dem Magazin fluter. Inzwischen beobachte er aber wieder eine stärkere Rückkehr zu romantischen Komödien und klassischen Rollenbildern. Maximilian fordert daher mehr queere Film- und Serienprojekte. Außerdem müsse es Konsequenzen für männliche Kollegen geben, die sich danebenbenehmen. Maximilian selbst verkörpert weiterhin meist Rollen, die hetero-maskulinen Klischees entsprechen oder Männer zeigen, die solchen Idealen hinterherlaufen. Das gilt auch für Julian, den er in der neuen Serie "Ballz" spielt. Die Figur verschweigt darin ihre Hodenkrebsdiagnose. Julian hat Angst, mit einem Hoden auch einen Teil seiner Männlichkeit zu verlieren. Gegenüber fluter bezeichnete Maximilian den Charakter deshalb als "Opfer des Patriarchats". Ganz entziehen kann er sich den körperlichen Erwartungen aber offenbar selbst nicht: Für die zahlreichen Nacktszenen in "Ballz" trainierte er mehr als üblich. Im Gespräch mit dem Magazin räumte er dazu selbstkritisch ein: "Ich bin selbst Teil des Problems."

Nach #ActOut bekam Maximilian laut eigener Aussage zahlreiche dankbare Nachrichten von Menschen, die sich durch die Initiative gesehen fühlten. Gleichzeitig beschäftigt ihn bis heute, wie stark sein öffentliches Bild dadurch auf seine Sexualität reduziert wird. Bei einer Google-Suche nach seinem Namen erscheinen nach seinen Angaben vor allem entsprechende Berichte weit oben. Mit dem Druck traditioneller Männerbilder setzt sich der Schauspieler indessen nicht erst seit gestern auseinander: Schon in seiner Jugend fragte er sich, ob er groß genug sei, ob sein Bart dicht genug wachse und ob seine Stimme tief genug klinge. Einen Ausgleich für seine Selbstzweifel fand Maximilian im Theater, in der Fotografie und in der Natur.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maximilian Mundt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Maximilan Mundt bei den "GQ Men of the Year" Awards 2022

Anzeige Anzeige