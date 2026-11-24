Bahar Kizil (38) blickt auf das Ende von Monrose zurück und räumt ein, die Folgen der Trennung damals unterschätzt zu haben. Vor 20 Jahren gewann die Sängerin gemeinsam mit Mandy Capristo (36) und Senna Gammour (46) die Castingshow Popstars. Als Girlgroup Monrose stürmten die drei anschließend die Charts und standen vier Jahre lang gemeinsam im Rampenlicht. Dann trennten sich ihre Wege. Bahar glaubte zunächst, auf das Band-Aus vorbereitet zu sein und gut damit umgehen zu können. Wie sehr sie das Ende von Monrose tatsächlich treffen würde, wurde ihr jedoch erst bewusst, als die gemeinsame Zeit bereits vorbei war. "Ich dachte, dass ich gewappnet sei für das Aus. Was es aber tatsächlich bedeutet, habe ich unterschätzt", sagt sie im Interview mit dem Stern. Die Trennung ging ihr emotional also deutlich näher, als sie zunächst angenommen hatte.

Nach dem Ende von Monrose startete Bahar zwar eine Solokarriere, von der Musik allein konnte sie jedoch nicht leben. Deshalb nahm sie parallel Jobs außerhalb des Showgeschäfts an. Zunächst arbeitete sie im Einzelhandel und in der Gastronomie, später stand sie in einer Bäckerei hinter dem Tresen. Für die ehemalige "Popstars"-Gewinnerin bedeutete dieser Wechsel zunächst eine große Umstellung. Schließlich hatte sie zuvor jahrelang im Rampenlicht gestanden, während nun ein ganz gewöhnlicher Berufsalltag ihren Tagesablauf bestimmte. Heute blickt Bahar jedoch positiv auf diese Zeit zurück. "Es war am Anfang komisch, wieder einem 'normalen' Job nachzugehen. Aber es hat mir gutgetan, weil es mir eine gesunde Normalität vermittelt hat, nachdem ich mit Monrose dauerhaft im Rampenlicht stand", erklärt sie dem Stern. Die Arbeit fernab der Bühne habe ihr geholfen, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen.

Mittlerweile hat Bahar eine musikalische Pause eingelegt, um sich ganz auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Seit dem Sommer 2025 hat sie fast 30 Kilogramm abgenommen und lässt ihre Follower auf Instagram regelmäßig an ihren Fortschritten teilhaben. Auslöser für die Veränderung waren starke körperliche Beschwerden, unter denen sie während ihrer Arbeit in einer Bäckerei litt. Damals brachte die Sängerin 107 Kilogramm auf die Waage. Auch privat hat sich einiges getan: Um 2024 fanden Bahar und ihre ehemalige Bandkollegin Senna wieder zueinander. In ihrem gemeinsamen Nostalgie-Podcast "Recall" schwelgen die beiden regelmäßig in Erinnerungen an ihre Zeit bei Monrose. Auf ein Wiedersehen zu dritt müssen Fans allerdings wohl verzichten. Mandy habe daran kein Interesse, erklärt Bahar. Im Gespräch mit dem Stern sagt sie dazu: "Wir haben unseren Frieden damit gemacht."

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Getty Images Monrose 2006

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Getty Images Bahar Kizil, Sängerin

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