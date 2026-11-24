Silvia Wollny (61) wehrt sich gegen schwere Rassismusvorwürfe: Ihre Tochter Loredana Wollny (22) und deren Ehemann Servet Özbek hatten am vergangenen Wochenende öffentlich Anschuldigungen gegen das Familienoberhaupt erhoben. Am Dienstagabend nahm der Realitystar über die Kanzlei Brost Claßen mit einer presserechtlichen Erklärung Stellung. Darin weist Silvia die Vorwürfe "mit aller Entschiedenheit zurück". Ihre Anwälte betonen, dass die elffache Mutter jede Form von Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung ablehne. Die Anschuldigungen stünden im Widerspruch zu ihrer gesamten Lebenshaltung. Auslöser der öffentlichen Auseinandersetzung war ein YouTube-Video, in dem Loredana und Servet mehrere Sprachnachrichten abspielten, die nach Angaben des Paares von Silvia stammen sollen. Darin seien rassistische Äußerungen über Servet zu hören. Mit der Veröffentlichung machte das Ehepaar den familiären Konflikt öffentlich.

In ihrer Erklärung finden Silvias Anwälte deutliche Worte: Die Vorwürfe "entbehren jeder Grundlage und widersprechen der gesamten Lebenshaltung unserer Mandantin". Die von Loredana und Servet veröffentlichten Sprachnachrichten seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Dies geschehe "ganz offensichtlich bewusst und zielgerichtet", um Silvia öffentlich zu schaden und sie unter Druck zu setzen. Welcher Kontext bei den Aufnahmen ihrer Ansicht nach fehlt, erläutert die Kanzlei allerdings nicht. Mit dem Verweis auf die aus dem Zusammenhang gerissenen Nachrichten äußert sie sich indirekt auch zur Frage, ob die Aufnahmen tatsächlich Silvias Stimme zeigen. Eine nähere Einordnung der Inhalte bleibt jedoch aus. Nach Angaben der Anwälte hat YouTube bereits ein Video wegen Rechtsverstößen entfernt. Zudem seien weitere presserechtliche Verfahren anhängig. Sollten die beanstandeten Inhalte aus Sicht der Kanzlei unzulässig weiterverbreitet werden, behält sie sich rechtliche Schritte vor.

Der öffentlich ausgetragene Familienstreit hat inzwischen auch Auswirkungen auf die gemeinsame Dokusoap. RTLZWEI setzt neue Folgen von Die Wollnys vorerst aus, bis sich die Situation geklärt hat. Gegenüber DWDL.de erklärte der Sender, man nehme die Entwicklungen im Umfeld der Familie sehr ernst und beobachte die weitere Lage. Die für Donnerstag geplante neue Episode entfällt daher. Stattdessen zeigt RTLZWEI eine Wiederholung von "Genial daneben". Auslöser für die Entscheidung war das gemeinsame Video von Loredana und Servet, in dem das Ehepaar mithilfe veröffentlichter Sprachnachrichten schwere Vorwürfe gegen Silvia erhoben hatte. Seit 2011 begleitet die Dokusoap die Großfamilie durch ihren Alltag. Silvias Anwälte betonen unterdessen, ihre Mandantin habe stets alle Familienmitglieder nach Kräften unterstützt.

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RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet Özbek

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