Julianne Hough (38) ist offenbar wieder Single. Kaum waren die Gerüchte um eine neue Liebe öffentlich geworden, soll die Romanze auch schon wieder vorbei sein. Gegenüber TMZ bestätigte die Tänzerin, dass sie den Fitnesstrainer Adrian Williams nicht mehr datet. Das Liebes-Aus kommt nur einen Tag nach dem öffentlichen Beziehungs-Outing: Erst am Montag hatten Berichte die Moderatorin von Dancing with the Stars mit dem Peloton-Coach in Verbindung gebracht. Besonders überraschend ist das schnelle Ende, da Julianne und Adrian noch am Sonntag gemeinsam Zeit verbracht haben sollen. Quellen des Portals zufolge sei die kurze Romanze "plötzlich zu Ende gegangen". Damit war die Beziehung fast schon wieder Geschichte, bevor sie für die Öffentlichkeit überhaupt richtig begonnen hatte.

Wie lange Julianne und Adrian tatsächlich ein Paar waren, ist bislang ebenso unklar wie die Gründe für das plötzliche Liebes-Aus. Weder die Moderatorin noch der Fitnesstrainer haben sich bisher dazu geäußert. Dass es einen neuen Mann in ihrem Leben geben könnte, hatte Julianne allerdings schon einige Wochen zuvor angedeutet. Bei den Emmys im September ließ sie durchblicken, möglicherweise nicht mehr Single zu sein. Einen Namen nannte sie damals jedoch nicht. Auf dem roten Teppich sagte sie gegenüber E! News: "Vielleicht bin ich nicht Single. Es gibt vieles, worüber man abseits der Kameras sprechen könnte." Mit dieser vagen Aussage heizte sie bereits die Spekulationen an. Ob sie damals Adrian meinte, ließ sie offen.

Kurz vor Bekanntwerden der Trennung hatte ein privater Moment in den sozialen Medien die Liebesgerüchte um Julianne und Adrian noch einmal angeheizt. Am Sonntag teilte der Peloton-Trainer in seiner Instagram-Story ein Foto der Tänzerin mit ihrem Hund Sunny. Julianne veröffentlichte den Schnappschuss anschließend ebenfalls auf ihrem Profil. Für viele Beobachter schien der Post ein Hinweis auf eine neue Beziehung zu sein – doch nur kurze Zeit später war die Romanze offenbar schon wieder vorbei. Vor ihrer Verbindung mit Adrian war Julianne mit dem ehemaligen Eishockeyspieler Brooks Laich (43) verheiratet. Nach knapp drei Ehejahren trennte sich das Paar 2020. Seitdem hielt die Tänzerin ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Julianne Hough trägt Max Mara bei der Feier für Adria Arjona im Chateau Marmont in Los Angeles

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Instagram / adrianwilliamsnyc Adrian Williams, Fitnesstrainer

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