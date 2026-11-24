Eric Stehfest (37) möchte die sichtbaren Erinnerungen an seine vergangene Ehe endgültig hinter sich lassen. Der Schauspieler und Reality-TV-Star hat entschieden, jene Partnertattoos entfernen zu lassen, die einst gemeinsam mit seiner Ex Edith Stehfest (31) entstanden waren. Dies verriet er nun während einer Q&A-Runde in seiner Instagram-Story, nachdem sich ein Follower gezielt nach den ehemaligen Liebesbeweisen erkundigt hatte. Hintergrund der Frage war Erics neues Familienglück: Er und seine Freundin Sarah erwarten ein gemeinsames Kind. Die Planung für die Entfernung läuft bereits. Nach eigenen Angaben hatte Eric kurz vor dem Q&A ein Telefonat zu dem Thema geführt. Am kommenden Donnerstag soll er einen Beratungstermin für die Laserbehandlung wahrnehmen. Bei seiner Antwort auf Instagram ließ der Schauspieler keinerlei Zweifel an seinem Vorhaben aufkommen und stellte kurz und knapp klar: "Weg damit."

Der Fan hatte ganz konkret nachgehakt, wie Eric mit Blick auf das gemeinsame Baby mit Sarah in Zukunft mit jenen Tattoos verfahren will, die noch aus seiner Zeit mit Edith stammen. Für den Realitystar hätte diese Frage kaum passender kommen können: Er nahm das perfekte Timing mit Humor, da er den Prozess zur Tattoo-Entfernung erst kurz zuvor in die Wege geleitet hatte. Eric machte deutlich, dass es nach dem anstehenden Beratungsgespräch mit dem Lasern losgehen soll. Einige Details ließ er allerdings offen. So verriet er nicht, wie viele gemeinsame Motive von der Behandlung betroffen sind. Auch an welchen Körperstellen sich die Tattoos befinden, behielt er für sich. Ebenso wenig ging aus seiner Antwort hervor, über welchen Zeitraum sich die Entfernung erstrecken soll. Fest steht bislang nur, dass der erste Schritt in Richtung Laserbehandlung bereits in wenigen Tagen ansteht.

Trotz ihres Liebes-Aus bleiben Eric und Edith durch ihre beiden gemeinsamen Kinder dauerhaft miteinander verbunden. Zuletzt wurde das Verhältnis der ehemaligen Eheleute allerdings stark von einem Konflikt um das Sorgerecht überschattet. Anfang November machte Edith ihrem Ärger über ihren Ex öffentlich Luft, nachdem dieser Details zu einer vorläufigen gerichtlichen Entscheidung bezüglich der Kinder publik gemacht hatte. Gleichzeitig beginnt für Eric privat ein neues Kapitel: Mit seiner Freundin Sarah erwartet er ein gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft seiner Partnerin bildete schließlich auch den Anlass für die Frage seines Fans, die ihn nun dazu brachte, über seine Pläne für die Partnertattoos zu sprechen.

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Imago Eric Stehfest bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Kölner CINENOVA

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Getty Images Edith und Eric Stehfest bei der Premiere zu "9 Tage wach"

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