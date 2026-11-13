Silvia Wollny spricht erstmals im TV über Zoff mit Loredana

Silvia Wollny (61) äußert sich erstmals öffentlich zum Zerwürfnis mit ihrer jüngsten Tochter Loredana Wollny (22) und deren Ehemann Servet Özbek. In einer TV-Sendung spricht sie erstmals über den Kontaktabbruch und bricht damit ihr bisheriges Schweigen. In der aktuellen Folge der Sendung Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie erzählt die elffache Mutter, dass das Paar nach einem Konflikt aus dem Wollny-Domizil in Ratheim ausgezogen ist. "Wir hatten hier im Haus eine Meinungsverschiedenheit, die sich dann zu einem Streit entpuppt hat", schildert Silvia vor laufender Kamera. Und weiter: "Es ist so, dass Loredana, Servet, Aurelio und Aria in der Türkei sind." Auch zum aktuellen Verhältnis zu dem jungen Paar findet die TV-Bekanntheit deutliche Worte: "Wir haben im Moment keinen Kontakt. Wir haben gesagt, erstmal Funkstille." Damit bestätigt Silvia nun auch vor den Zuschauern, dass zwischen ihr und ihrer Tochter derzeit Eiszeit herrscht.

Zu Beginn der neuen Staffel waren Loredana und Servet noch regelmäßig in der Sendung zu sehen. In der aktuellen Folge wurde jedoch deutlich, dass das Paar überraschend ausgezogen war. Die entsprechenden Szenen wurden allerdings bereits vor einigen Monaten aufgezeichnet. Die Funkstille, von der Silvia spricht, hält bis heute an – zu einer Versöhnung zwischen Mutter, Tochter und Schwiegersohn ist es bislang nicht gekommen. Servet hatte sich schon im August auf Instagram zu dem Familienzwist geäußert: "Irgendwann ist auch mental eine Grenze erreicht. Wir wollen keine Schlammschlacht und niemanden an den Pranger stellen. Wir wollen Klarheit, ehrliche Antworten und einen Schlussstrich." Und weiter: "Unser Ziel ist einfach: Die ganzen Geschichten beenden und danach als Familie wieder in Ruhe leben zu können." Loredana stellte später klar, dass sie nicht mehr im Detail über die Hintergründe sprechen wolle. Auf Instagram hielt sie aber fest: "Man kann vieles verzeihen, aber leider nicht alles."

Dass es innerhalb der Familie Wollny zu Spannungen gekommen ist, ist bereits seit Längerem bekannt. Schon im Frühjahr hatte Loredana öffentlich erklärt, dass sie zu fast allen Familienmitgliedern keinen Kontakt mehr pflege. Einen angekündigten Livestream, in dem sie die Hintergründe der familiären Auseinandersetzung erläutern wollte, ließ die Influencerin damals allerdings kurzfristig ausfallen. Sie fühle sich emotional noch nicht stark genug für eine öffentliche Erklärung, begründete sie ihre Entscheidung. Außerdem müssten zunächst noch rechtliche Fragen geklärt werden. In den folgenden Monaten wurden immer wieder gegenseitige Vorwürfe öffentlich – unter anderem ging es dabei um Loredanas Tochter Aria. Was genau den Bruch zwischen Silvia und ihrer Jüngsten ausgelöst hat, ist trotz des ersten TV-Statements der Familienmutter aber weiterhin unklar.

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Sohn Aurelio und ihrer Mama Silvia Wollny, Februar 2025

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