Wenn am heutigen Abend der deutsche Teilnehmer für den Eurovision Song Contest 2017 gekürt wird, könnte sich für eine Kandidatin ein besonders großer Wunsch erfüllen. Helene Nissen, gerade einmal 20 Jahre alt, träumt seit Jahren vom großen Durchbruch, hatte bislang aber kein Glück. Bei The Voice flog die Blondine bereits in den Castings raus. Bei Unser Song 2017 kämpft sie jetzt gegen vier Mitstreiter um das Ticket nach Kiew.

Helene ist der beste Beweis dafür, dass man seine Wünsche und Ziele niemals aufgeben sollte. Promiflash hat die quirlige Singer-Songwriterin kurz vor dem ESC-Vorentscheid in Köln getroffen. Im Interview verriet sie, warum die Teilnahme für sie eine kleine Sensation ist: "Bei 'The Voice of Germany' wurde ich abgelehnt, die haben mir gesagt, dass ich kein Potenzial habe." Unfassbar, wenn man bedenkt, dass sie bei den "Unser Song 2017"-Proben die Halle mit ihrer großen und kräftigen Stimme gefüllt und bei den Anwesenden für ordentlich Gänsehaut gesorgt hat. Gerade jetzt lebt Helene ihren Traum, der sich so lange nicht erfüllen wollte: "Ich habe mir das nie doll zu Herzen genommen, natürlich ist das schwer, aber ich hab’s überlebt und ich habe weitergemacht. Das hat mich nur angespornt, noch mehr zu machen." Heute Abend darf sie sich dann dem Urteil der Jury bestehend aus Lena Meyer-Landrut (25), Florian Silbereisen (35) und Tim Bendzko (31) stellen.

Im Vorentscheid kämpft sie gegen Axel Maximilian Feige, Yosefin Buohler, Felicia Lu Kürbiß und Isabella Lueen (25). Die Zuschauer können in mehreren Durchgängen für ihren Favoriten abstimmen. Ob Helene am Ende als große Siegerin hervorgeht, bleibt abzuwarten.

"Eurovision Song Contest – Unser Song 2017" ist ab 20:15 Uhr im Ersten und live auch auf dem ARD-Digitalsender ONE sowie auf der Deutschen Welle zu sehen.

Mathis Wienand / Getty Images Axel Maximilian Feige, Helene Nissen, Yosefin Buohler, Felicia Lu Kürbiß und Isabella "Levina" Lueen

Mathis Wienand / Getty Images Helene Nissen bei der Pressekonferenz zur Sendung "Eurovision Song Contest 2017 - Unser Song"

Mathis Wienand / Getty Images Florian Silbereisen, Lena Meyer-Landrut und Tim Bendzko bei der ESC-Pressekonferenz

