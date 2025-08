Ozzy Osbourne war nach Flugzeugunglück lange traumatisiert

Ozzy Osbourne (†76), der kürzlich verstarb und als unverkennbare Stimme von Black Sabbath Musikgeschichte schrieb, trug zu Lebzeiten eine tiefe emotionale Wunde mit sich, die ihn dauerhaft prägte. In den frühen 1980er Jahren nahm eine Tournee des Sängers in den Vereinigten Staaten eine tragische Wendung, als es in Florida zu einem Flugunglück kam. Ursprünglich stoppte die Crew dort, um den Tourbus zu reparieren, doch nahm die Tragödie nach der Übernachtung an einem Flugplatz ihren Lauf: Der Tourbusfahrer und Hobbypilot Andrew Aycock stahl ein Kleinflugzeug und versuchte, den Bus, in dem die Crew noch schlief, als Streich aus der Luft zu überfliegen. Dies gelang einmal, doch beim zweiten Flug kam es zur Katastrophe – mit an Bord: Gitarrist Randy Rhoads und Stylistin Rachel Youngblood. Die Maschine streifte den Tourbus, krachte gegen ein Haus und ging in Flammen auf.

Ozzy, der das Inferno aus nächster Nähe miterlebte, erklärte später gegenüber Rolling Stone: "Gedanklich kehre ich immer wieder an diesen Ort zurück." Der Verlust von Randy traf ihn mitten ins Mark. Der Gitarrist galt als Ausnahmetalent, als junger Virtuose, der Ozzy nach dem Bruch mit Black Sabbath künstlerisch neu beflügelt hatte. Randy war nicht nur Musiker, sondern auch enger Vertrauter – ein kreativer Fixpunkt in Ozzys zweiter Karriere. Trotz des tiefen Schocks wurde die Tour fortgesetzt. Laut Daily Mail war es letztlich Sharon Osbourne (72), die ihren Partner antrieb und an das Motto erinnerte: "The show must go on." (dt.: Die Show muss weitergehen.) Doch innerlich war nichts mehr wie vorher: Der Absturz hatte eine Leere hinterlassen, die sich durch keine Show, kein Album und keinen Applaus füllen ließ.

Der Absturz war nicht das einzige traumatische Erlebnis dieser Zeit. Wenige Wochen später wurde Sharon von einem explodierenden Feuerwerkskörper schwer verletzt, der vom Publikum auf die Bühne geworfen wurde. Es war eine chaotische Phase im Metal, teils geprägt von Drogen, Exzessen und Angst – und doch hielt die Crew um Ozzy zusammen. Sharon wurde seine Managerin, später seine Ehefrau und wichtigste Stütze. Gemeinsam überstanden sie Skandale, Rückschläge und Ozzys gesundheitliche Tiefpunkte. Der Sänger, der später als Vater von fünf Kindern und durch seine schräge Reality-Show weltweit bekannt wurde, betonte in Interviews immer wieder, wie sehr ihm die Zerbrechlichkeit des Lebens bewusst sei. Sein Tod am 22. Juli 2025 markiert das Ende einer Ära – für die Metal-Szene und für Millionen von Fans weltweit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, 2009

Anzeige Anzeige

Imago Randy Rhoads, Gitarrist und enger Vertrauter von Ozzy Osbourne

Anzeige Anzeige