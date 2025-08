Edeltour: Papaplatte und Reeze lösen Fan-Chaos in London aus

Streamsniper scheinen bei Twitch-Events ein immer größeres Problem zu werden. Aktuell sind Papaplatte (28) und Reeze zusammen auf ihrer Edeltour unterwegs und übertragen einen Großteil der Tour live. Bisher verlief die Reise wohl recht ruhig, doch in London crashten jetzt Fans den Stream. Eigentlich wollten die beiden Streamer nur in Ruhe in einem Restaurant essen, als sie plötzlich von deutschen Fans angesprochen und nach einem Foto gefragt werden. "Wir sind im Restaurant, ist ein bisschen unkorrekt", meint Kevin Teller aka Papaplatte freundlich, aber bestimmt. Das sollte aber nicht der einzige Vorfall bleiben.

Über den Chat werden die beiden informiert, dass sich draußen eine ganze Schulklasse aus Deutschland vor dem Lokal versammelt hat, um ein Foto mit ihnen zu bekommen. Wegen der Aufruhr fragt auch die Kellnerin neugierig, ob sie berühmt seien, und bietet an, die Klasse wegzuschicken. Mit einer Entschuldigung lehnen Papaplatte und Reeze ab. Nach einer kurzen Verschnaufpause kommt aber schließlich die Lehrerin zu den beiden Twitch-Stars. Sie erzählt, dass sie mit den Kids eine halbe Stunde die Stadt nach den beiden abgesucht habe und ein Foto sie zur "besten Lehrerin Deutschlands" machen würde. Obwohl man den beiden ansieht, dass sie nicht wirklich begeistert sind, willigen sie ein.

Dass Fans den Streamern auf Tour folgen und um Fotos und Autogramme bitten, ist ein Problem, das schon länger besteht. Auch wenn die Anteilnahme nett gemeint ist, können die Content Creator dabei richtig in Schwierigkeiten geraten. Das zeigte sich zuletzt unter anderem bei Trymacs' (30) Laufbandrad-Tour. Die Fans belagerten die Gruppe immer wieder, blockierten dabei den Verkehr und hinderten die Jungs daran, weiterzufahren. Trymacs war irgendwann so genervt, dass er seiner Community noch im Stream eine Ansage machte. "So Leute, wir haben jetzt ein Problem. [...] Ich habe jetzt 60 oder 70 Mal gesagt, dass ihr nicht vorbeikommen sollt. Auch die ganzen Eltern mit ihren Kindern, die jetzt vorbeikommen. Ihr habt die ganzen Straßen verstopft, hier im Emsland. Keine Ahnung, was das soll", schimpfte er.

