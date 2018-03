Ob Nicki Minaj (34) das auf sich sitzen lässt? Der Rapperin wurde kürzlich ein Song der besonders unschönen Art gewidmet. Ihre alte Freundin und Rap-Kollegin Remy Ma (36) veröffentlichte jetzt nämlich einen Diss-Track über die Erfolgs-Musikerin. Vor allem über eines lässt sich die "All The Way Up"-Interpretin aus. Ziel ihres Hates ist der voluminöse Po der 43-Jährigen. Der soll angeblich nicht echt sein – Implantate-Alarm?



