Das Training für Let's Dance geht in die heiße Phase! Schon am kommenden Freitag wirbeln wieder 14 Promis über das frisch geölte Parkett. Da erhöht Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson (34) die Trainingseinheit auf satte sechs Stunden, um Maximilian Arland (35) so richtig fit zu machen: "Heute wird an allem gefeilt: deiner Haltung, deiner Fußarbeit, deiner Körperspannung. Das wird heute perfekt", kündigt sie in einem Instagram-Video an.



