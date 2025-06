Würde Sänger Pietro Lombardi bei "Let's Dance" mitmachen?

Pietro Lombardi (33) hat in einer Instagram-Story über eine mögliche Teilnahme an der Tanzshow Let's Dance gesprochen. Der Sänger stellt jedoch klar, dass er derzeit keine Ambitionen hegt, bei dem beliebten Format mitzumachen. "Erst mal nicht. Ich habe sechsmal abgesagt und bekomme wahrscheinlich auch keine Anfrage mehr. Aktuell würde es zeitlich auch nicht passen. Würde wieder absagen, aber [ich] bin ein Riesenfan der Sendung", erklärte Pietro seinen Fans.

Während Pietro sich selbst eher nicht auf dem Tanzparkett sieht, hat er eine klare Meinung zu seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29). Auch in seiner Story schrieb er begeistert: "Laura Maria Rypa sehe ich bei 'Let's Dance'. Das wäre doch geil. Einen schönen Tango Argentino – da wäre ich auf jeden Fall jeden Freitag da." Der Musiker scheint davon überzeugt zu sein, dass sie eine hervorragende Figur in der Sendung abgeben würde. Mit seiner Unterstützung könnte Laura also auf jeden Fall rechnen.

Schon vor zwei Monaten hatten der Sänger und die Influencerin im Netz klargestellt, was sie von Reality-TV-Formaten wie Das Sommerhaus der Stars halten – und zwar rein gar nichts. Auf die Frage eines Followers, ob sie an so einer Show teilnehmen würden, antwortete Pietro damals deutlich: "Niemals." Die Fans müssen also weiterhin auf einen Einzug der beiden in das berühmte Fernsehhaus verzichten. Doch vielleicht schwebt Laura bald über das "Let's Dance"-Parkett.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa und ihrem neuen Hund

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Januar 2025