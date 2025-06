Diese beiden Promi-Damen tanzen bei "Let's Dance"-Tour mit

Die Tanzshow Let's Dance geht 2025 wieder auf große Deutschland-Tour und verspricht ein aufregendes Spektakel für alle Fans der beliebten Sendung. Neben den 16 talentierten Profitänzern und den Finalisten der 18. Staffel wird die Tour laut RTL-Informationen nun um zwei prominente Damen erweitert: Sängerin Ella Endlich (41) und Content-Creatorin Ann-Kathrin Bendixen. Während Ella sich 2019 bis ins Finale der Show tanzte, war für Affe auf Bike in der 2024er-Staffel im Halbfinale Schluss. Mit der Tour werden die beiden noch einmal die Chance erhalten, vor Live-Publikum zu glänzen.

Ella wird allerdings nicht an allen Terminen teilnehmen können. Die Künstlerin hat angekündigt, dass sie bei den Shows am 28. November in Erfurt und am 29. November in Stuttgart nicht dabei sein wird. Trotzdem freut sie sich enorm auf ihre Rückkehr aufs Tanzparkett. "Ich freue mich aufs Team, auf alle Mitwirkenden und vor allem freue ich mich auf euch", schwärmt die Musikerin im Interview mit dem Sender.

Die "Let's Dance"-Tour, die insgesamt 35 Liveshows umfasst, bietet Fans ein spektakuläres Tanz-Event. Neben Ella und Ann-Kathrin werden zahlreiche bekannte Profitänzer wie Ekaterina Leonova (38), Valentin Lusin (38) und Kathrin Menzinger (36) mit auf der Bühne stehen und das Publikum mit ihren Choreografien begeistern. Auch Malika Dzumaev (34), die aufgrund eines Bandscheibenvorfalls pausieren musste, kehrt für das Event zurück und setzt ein Zeichen für tänzerische Leidenschaft und Disziplin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ella Endlich im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Vadim Garbuzov und Ann-Kathrin Bendixen, "Let's Dance"-Stars