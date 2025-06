Nach "Let's Dance": Taliso Engel bricht eigenen Weltrekord

Taliso Engel hat einen beeindruckenden Erfolg gefeiert: Bei den internationalen Deutschen Meisterschaften im Para-Schwimmen in Berlin brach der 23-Jährige seinen eigenen Weltrekord über 200 Meter Brust. Nach nur drei Wochen Training erzielte der Para-Schwimmer eine neue Bestzeit von 2:23,43 Minuten und zeigte sich auf Instagram begeistert über diese Leistung. "Nach nur drei Wochen Training habe ich meinen eigenen Weltrekord gebrochen. Ich schätze, ihr könnt mich verrückt nennen", schrieb der Athlet dort und postete ein strahlendes Foto mit seiner Medaille.

Dabei war der Sportler bis vor Kurzem fernab des Schwimmbeckens unterwegs. In der 18. Staffel von Let's Dance ertanzte sich Taliso (23) mit seiner Partnerin Patricija Ionel (30) einen beeindruckenden zweiten Platz und stellte sich damit einer komplett neuen Herausforderung. Besonders bemerkenswert: Trotz seiner schweren Sehbehinderung verzichtete er auf Sonderbehandlungen und absolvierte die gleichen Aufgaben wie die anderen Promis. Doch das intensive Training am Tanzparkett ließ ihm kaum Zeit, um im Wasser zu trainieren. Umso eindrucksvoller ist nun seine Leistung in Berlin.

Nach dem Ende von "Let's Dance" äußerte sich der Para-Schwimmer bereits vielsagend in Bezug auf seine Zukunft im TV. Im Gespräch mit Promiflash bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg verriet Taliso, dass er weiteren Ausflügen ins Fernsehen grundsätzlich offen gegenübersteht. "Ich bin im Ganzen auf jeden Fall nicht abgeneigt. Ich bin gerne immer wieder für alles Mögliche zu haben, außer fürs Dschungelcamp", erklärte der TV-Star.

Getty Images Taliso Engel, Schwimmer

Getty Images Patricija Ionel und Taliso Engel, Mai 2025

RTL / Jörn Strojny Taliso Engel, Kandidat von "Let's Dance" 2025