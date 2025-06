Angelo Kelly war gegen "Let’s Dance"-Teilnahme von Gabriel

Gabriel Kelly (23), bekannt aus der vergangenen Staffel von Let’s Dance, hat in der NDR-Talkshow mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt Einblicke in sein Leben geteilt. Dabei enthüllte der Musiker, dass sein Vater Angelo Kelly (43) ihm von einer Teilnahme an der Tanzshow abgeraten hatte. Angelo soll gesagt haben: "Gabriel, tut mir leid, du kannst nicht tanzen." Doch Gabriel ließ sich davon nicht beirren und bewies das Gegenteil – mit Erfolg! Er zeigte den Zuschauern und seinem Vater, dass er durchaus Talent auf dem Tanzparkett hat, und ging am Ende sogar als Gewinner hervor.

Doch nicht nur "Let’s Dance" war Thema in der Talkshow, sondern auch Gabriels ungewöhnliche Kindheit. Schon mit acht Jahren wurde er von seinen Eltern zu Hause unterrichtet und bekam eher untypische Geschenke für sein Alter. Statt einer Spielekonsole gab es eine Kettensäge. "Das war das beste Spielzeug überhaupt!", erzählte der Sänger lachend. Nebenbei verfolgte Gabriel auch kreative Projekte: Ein Rapsong, inspiriert von dem Spruch "Ex oder Kelly-Fan", sorgt aktuell für Schmunzeln. Für das Musikvideo zu seiner neuen Single bekam er sogar Unterstützung von seinem berühmten Vater.

Abseits der Bühne und Kameras beschäftigt Gabriel sich auch mit privaten Zukunftsplänen. Der Musiker, der mit seinem Sieg bei "Let’s Dance" ein weiteres Kapitel in seiner Karriere aufgeschlagen hat, wünscht sich langfristig eine eigene Familie. Schon jetzt hegt der Kelly-Spross den Traum, eines Tages Vater zu werden – eine Entscheidung, die er allerdings mit Bedacht treffen will. Der junge Familienmensch zeigt damit, dass er nicht nur unter dem Einfluss seiner musikalischen Herkunft steht, sondern auch eigene Werte und Ziele verfolgt.

Getty Images Angelo Kelly im November 2016

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly im "Let's Dance"-Finale 2024

