Am 22. März ist es so weit – dann treffen die Bachelor-Girls und Sebastian (30) das erste Mal nach dem Finale aufeinander. Promiflash hat kurz vor der Aufzeichnung der Reunion-Show mit einer Kandidatin gesprochen! Im Interview verriet Inci (23), dass sie sich nicht auf jede der Damen freut: "Auf Clea freue ich mich am allermeisten. Erika freue ich mich auch, zu sehen. Und der Rest ist so… joar. Man sieht sie halt. Aber muss jetzt nicht sein."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de