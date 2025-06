Diese Ladys wurden durch "Der Bachelor" berühmt

Vom Bachelor auf die große Bühne: Einige der bekanntesten Reality-TV-Gesichter Deutschlands sammelten ihre ersten Erfahrungen in der RTL-Show Der Bachelor. So machten Georgina Fleur (35), Jessica Haller (35), Sarah Harrison (34) und Evelyn Burdecki (36) die Sendung zum Sprungbrett ihrer erfolgreichen Karrieren. Auch Kandidatinnen wie Yeliz Koc (31), Nadine Klein (39) und Samira Yavuz (31) nutzten die Teilnahme, um später in anderen Formaten durchzustarten. Dabei war es nicht immer die letzte Rose, die den Weg zum Ruhm ebnete – teils reichten schon besondere TV-Momente oder einprägsame Persönlichkeiten.

Einer der berühmtesten Namen ist Georgina, die 2012 in der zweiten Staffel für Wirbel sorgte und später mit polarisierenden Teilnahmen an Shows wie dem Dschungelcamp oder Kampf der Realitystars berühmt wurde. Ähnlich viel Aufmerksamkeit bekam Jessica, die es nach ihrer Bachelor-Teilnahme bis zur Bachelorette schaffte und heute als Influencerin und Mutter auf Ibiza lebt. Evelyn ging 2017 beim Bachelor zwar direkt in der ersten Runde nach Hause, doch ihr Auftritt bleibt unvergessen – und ebnete den Weg für Formate wie Das Supertalent oder Let's Dance, wo sie zu einer festen Größe in der TV-Landschaft wurde. Sarah Harrison, ehemals Nowak, fand ihren eigenen Fokus nach ihrer Bachelor-Zeit im Social-Media-Bereich und ist mittlerweile als erfolgreiche YouTuberin und Unternehmerin bekannt.

Besonders die achte Staffel brachte Stars hervor: Yeliz machte vor allem durch ihre Ohrfeige gegen den Bachelor Schlagzeilen und ist heute aus dem Reality-TV nicht wegzudenken. Mit Formaten wie Love Island VIP und ihrer eigenen Show Make Love, Fake Love konnte sie ihre Bekanntheit weiter ausbauen. Ihre Kollegin Nadine hingegen schlug nach ihrer Zeit als Bachelorette eine Karriere als Schauspielerin ein, und Samira wurde eine erfolgreiche Influencerin und Podcasterin. Das zeigt: Auch ohne die erhoffte Liebe hat "Der Bachelor" einigen Teilnehmerinnen den Weg in die Welt des Glamours geebnet.

