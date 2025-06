Chiara Dülberg ist froh, dass David Jackson ihr Bachelor war

Chiara Dülberg, bekannt aus der Reality-TV-Show Der Bachelor, hat kürzlich auf TikTok ihre Erleichterung darüber geäußert, dass sie an der Show teilnahm, als David Jackson im Jahr 2023 Rosen verteilte. In einem humorvollen Clip schoss sie gegen sämtliche andere Bachelor-Teilnehmer und scherzte: "Man kann ja über Leute denken, was man will, aber oh mein Gott, zum Glück war David Jackson mein Bachelor. Bei jedem anderen wäre ich gegangen."

David kam damals aber nicht bei jedem so gut an wie bei Chiara: Die Zuschauer fanden es unangebracht, dass er bei der Wiedersehensshow die Beziehung mit der zweitplatzierten Lisa Mieschke publik machte – und das vor der früheren Gewinnerin Angelina Utzeri. "Dieses Geknutsche vor Angelina war ja mal richtig respektlos, das muss doch nicht sein", wetterte ein Nutzer unter anderem auf Twitter. Mittlerweile gehen er und Lisa jedoch getrennte Wege.

Nach der letzten Staffel der Datingshow, in der erstmals zwei statt nur eines Rosenkavaliers auf Frauensuche gingen, kehrt das Format nun erneut in der veränderten Form zurück. Ab dem 11. Juni dieses Jahres treten wieder zwei Männer als Bachelors auf, um unter einer Gruppe von hübschen Ladys die große Liebe zu finden. Bei ihnen handelt es sich um den Berliner Fotografen Felix Stein und den 35-jährigen Martin Braun aus der Finanzbranche.

Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke, Juni 2024

Instagram / martinbrn89 Martin Braun, "Die Bachelors"-Kandidat 2025

