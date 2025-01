Diese Bachelors begleiten die "Shopping Queen"-Kandidatinnen

Auch in dieser Woche treten wieder fünf Kandidatinnen gegeneinander an, um die neue Shopping Queen zu werden. Doch in der Woche vom 20. bis zum 25. Januar in Berlin wartet eine rosige Überraschung auf die fleißigen Käuferinnen: Sie shoppen in Begleitung eines Bachelors! Das Motto: "Herzklopfen – finde das perfekte Outfit für die erste Nacht der Rosen mit dem Bachelor".

Montagskandidatin Katharina ist die Erste, die sich auf einen ehemaligen Rosenkavalier an ihrer Seite freuen darf: Für die 26-Jährige steht Die Bachelors-Star Dennis Gries zur Verfügung. Ebenso rosig geht es am Dienstag bei Alena weiter, die von Niko Griesert (34) begleitet wird. Auch Tag drei wird nicht langweilig: Kandidatin Annes Begleitung ist kein Geringerer als Bachelor-Urgestein Paul Janke (43) . Am Donnerstag geht es dann für "Shopping Queen"-Kandidatin Charline in die Berliner Innenstadt. Die Yogalehrerin wird von Dominik Stuckmann (32) überrascht, der im Jahr 2022 seine letzte Rose an seine Partnerin Anna Rossow (36) vergeben hatte. Am Freitag bilden Kandidatin Manuela und der ehemalige Bachelor Sebastian Pannek (38) den Abschluss.

Im Gegensatz zu den anderen Männern sind Sebastian und Paul nicht zum ersten Mal zu Gast bei Shopping Queen. Während der Mann von Angelina Pannek (32) bereits 2019 seine Beratung zum Besten gab, nahm Ex-Rosenkavalier Paul im Jahr 2014 sogar als Kandidat an Promi Shopping Queen teil. Mit einem passenden Look zum Motto "Sei der Wedding Crasher auf der Hochzeit Deiner Ex-Freundin!" konnte sich der 43-Jährige damals gegen seine Konkurrenz durchsetzen und ging als Sieger über den Laufsteg.

Instagram Dominik Stuckmann im Juli 2023

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Paul Janke, Reality-TV-Bekanntheit

