Ur-Bachelor Paul Janke will noch diesen Sommer heiraten

Paul Janke (43), bekannt aus der ersten Staffel von Der Bachelor und seither eine feste Größe im deutschen Reality-TV, hat für Aufsehen gesorgt. Am 17. Februar überraschte er seine Follower mit einer Instagram-Story, in der er ein ganz persönliches Hochzeitsdatum bekanntgab. Neben einem Foto aus einem Skigebiet postete er das Datum "25.05.2025", dazu eine weiße Taube und ein rotes Herz-Emoji. Mit einem Augenzwinkern richtete er sich an seine zukünftige Partnerin: "Perfektes Datum für unsere Hochzeit – Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber du hast vier Monate Zeit, mein Schatz", schrieb er humorvoll.

Obwohl der ehemalige Bachelor über die Jahre immer wieder durch Dating-Formate wie "Promi First Dates" auf der Suche nach der großen Liebe war, blieb diese bislang scheinbar unerfüllt. In seiner Social-Media-Story bleibt er dennoch optimistisch – oder zumindest charmant ironisch. Zuletzt wurden Gerüchte über eine mögliche Romanze mit Antonia Hemmer (24) laut, die ebenfalls in der Reality-TV-Welt zu Hause ist. Die beiden nahmen 2023 gemeinsam an der Show Kampf der Realitystars teil, stellten jedoch klar, dass sie lediglich eine gute Freundschaft verbinden würde. Bisher ist nicht bekannt, ob es eine potenzielle Kandidatin für Pauls selbsternanntes Traum-Hochzeitsdatum gibt.

Seit seinem Durchbruch als Bachelor im Jahr 2012 hält sich Paul weitgehend bedeckt, was ernsthafte Beziehungen angeht, punktet aber immer wieder mit seiner lockeren und selbstironischen Art bei seinen Fans. Neben seiner Arbeit im Reality-TV sorgt sein Singledasein regelmäßig für Schlagzeilen. Seine humorvollen Aussagen und Posts scheinen dabei eine Strategie zu sein, den Druck der Partnersuche charmant zu umschiffen. Auch wenn die Liebe aktuell auf sich warten lässt, sorgt Paul immer wieder dafür, dass er im Gespräch bleibt und seine Follower ein Schmunzeln auf den Lippen haben. Ob ihm bis 2025 tatsächlich das passende Herz über den Weg läuft, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, Influencer

Anzeige Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Paul Janke, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige