Britney Spears (35), nimm dich besser in Acht! Denn ein Fan macht der Pop-Prinzessin mit seinen Moves jetzt ganz schön Konkurrenz: Fairuz Majid arbeitet eigentlich als Flugbegleiter bei Air Asia, doch in seiner Freizeit ist Tanzen offenbar sein großes Hobby. Und so schwingt er in seinem Instagram-Clip zu Brits Mega-Hit "Toxic" gekonnt die Hüften – natürlich genau wie im Video der Sängerin im Flugzeug. Da schwelgen nicht nur alle Britney-Spears-Fans in süßen Erinnerungen...



