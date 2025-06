Groß geworden: Britney Spears teilt süßes Foto mit Jayden

Britney Spears (43) hat auf Instagram ein seltenes Selfie mit ihrem Sohn Jayden James Federline (18) geteilt. Das Bild sowie ein kurzes Video zeigen die beiden zu Hause – aufgenommen nach einem gemeinsamen Kirchenbesuch am 15. Juni. In ihrem Beitrag verrät die Sängerin, dass sie zuvor in der Kirche "gesungen und gelobt" hätten. Auf dem Foto fällt vor allem eines auf: Jayden ist inzwischen deutlich größer als seine berühmte Mutter. Stolz hält er das Handy für das Selfie. Britney zeigt sich begeistert: „Er ist 1,90 Meter groß und seine Hände sind riesig! Das ist einfach unglaublich!“

Jayden lebt seit dem Umzug der Familie im Jahr 2023 zusammen mit seinem älteren Bruder Sean Preston, Vater Kevin Federline (47) und dessen Ehefrau Victoria Prince (42) auf Hawaii. Wie eine Quelle gegenüber People verriet, haben sich Jayden und Britney nach einer längeren Funkstille im November 2024 wieder angenähert – seither sehen sie sich regelmäßig. Kürzlich postete die Sängerin ein Video, in dem Jayden sie durch die Straßen fährt – unterlegt mit Lenny Kravitz (61)' Hit "Fly Away". Außerdem zeigte sie einen Clip im März, in dem ihr Sohn sein Talent am Klavier unter Beweis stellt.

Für Britney Spears war das Muttersein schon immer eine Herzensangelegenheit. In einem Interview mit People im Oktober 2023 sprach sie offen über diese besondere Rolle und bezeichnete die Familiengründung als ihren größten Lebenstraum: "Mutter zu werden, war mein wahr gewordener Traum." Trotz aller Herausforderungen, die das Leben für sie bereithielt, weiß Britney, die Zeit mit ihren Söhnen umso mehr zu schätzen. In den vergangenen Monaten zeigt sie sich dabei immer wieder emotional und teilt ihre kostbaren Momente mit Jayden gerne mit ihren Fans.

Getty Images Britney Spears und ihre Kids auf einem "Die Schlümpfe"-Event

Getty Images Sängerin Britney Spears im Juli 2019 in Los Angeles

