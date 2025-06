"Mysterium": Kim Virginia vergleicht sich mit Britney Spears

Kim Virginia Hartung (30) sorgt mit ihrem jüngsten Statement auf Instagram für Aufsehen. Die 30-Jährige, die vor wenigen Tagen publik gemacht hatte, dass ihr Kind still geboren wurde, zog nun einen überraschenden Vergleich zu Pop-Ikone Britney Spears (43). In einem längeren Beitrag erklärte sie, dass sie das Gefühl habe, von vielen nicht verstanden zu werden, und bezeichnete sich selbst als "Mysterium": "Weil ich habe langsam das Gefühl, ich bin so ein Mysterium wie Britney Spears. Vielleicht muss ich mir gleich eine Glatze machen oder so." Außerdem erzählte sie von einem traumatischen Erlebnis während ihrer Schulzeit, das sie nachhaltig geprägt habe.

Kim berichtete, sie sei als Schülerin Opfer eines Übergriffs geworden, bei dem Mitschüler eine entscheidende Rolle spielten. Der Täter stellte sich Jahre später selbst – ein Schritt, der auch in Kim widersprüchliche Gefühle auslöste. Sie sprach darüber, wie das Ereignis sie beeinflusste und sie sich zwang, weiter zu funktionieren. Auch die Behandlung durch die Behörden thematisierte sie und äußerte sich kritisch zu deren Herangehensweise in ihrem Fall. Besonders betonte sie jedoch, trotz ihrer Erfahrungen immer weiterzumachen und an sich zu arbeiten. Aktuell besucht Kim nach eigenen Angaben eine Therapie und stellt klar, dass sie ihre Entschlossenheit nicht verlieren werde: "Also ich gehe zu einer Therapie und ich arbeite alles auf und ich versuche stetig, ein besserer Mensch zu werden, so oder so, egal was in meinem Leben passiert ist und that's it. Also ich bin halt so geworden, dass ich halt einfach weiterlebe."

Kim steht aktuell nicht nur wegen dieses Statements im Fokus. Gegen sie gerichtete Vorwürfe und eine Ermittlungsprüfung sorgen ebenfalls für Schlagzeilen. So wurde vor Kurzem bekannt, dass sie angeblich wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat angezeigt wurde. Zusätzlich bewegend: Vor wenigen Tagen gab ihr Ex-Verlobter Nikola Glumac (29), mit dem sie ein gemeinsames Kind erwartet hatte, den Verlust des Babys bekannt, das still zur Welt gekommen war. Ein Schicksalsschlag, den Kim mit einer Mischung aus Stärke und vermeintlich distanzierter Haltung öffentlich machte.

Collage: Instagram / kimvirginiaa, Getty Images Collage: Kim Virginia und Britney Spears

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Juni 2025

