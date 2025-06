Quelle befürchtet: Britney Spears ist völlig außer Kontrolle

Britney Spears (43) sorgt seit einiger Zeit für Aufsehen. Zuletzt machte sie Schlagzeilen, als sie Ärger mit den Behörden in Los Angeles bekam, weil sie sich an Bord eines Flugzeugs eine Zigarette angezündet hatte. Fans sorgen sich schon länger um die Sängerin – und wie ein Insider gegenüber RadarOnline betont, haben sie auch allen Grund dafür. "Ihr Verhalten ist außer Kontrolle, aber niemand kann Britney sagen, was sie tun darf und was nicht", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Britney befindet sich schon seit längerer Zeit auf einem selbstzerstörerischen Weg. Aber jetzt wird es richtig beängstigend."

Die "Toxic"-Interpretin trinke zu viel Alkohol, rauche exzessiv und mache die Nächte durch. Aber weder ihre Familie noch die "wenigen vernünftigen Menschen" aus ihrem Umkreis können laut dem Tippgeber zu ihr durchdringen. "Ihr einziger Lebensinhalt scheint darin zu bestehen, sich im Kreis vor dem Spiegel zu drehen und diese albernen Selfies zu posten", schildert der Informant. Britney rase "mit Vollgas in den Abgrund" und verbrenne "dabei Unmengen an Geld". Doch noch trauriger sei es, dass sie von vielen Angestellten ausgenutzt werde. "Schmarotzer, die sich in ihre Privatjets setzen, um Luxusurlaube nach Mexiko oder in andere abgelegene Gegenden zu machen, die sie alle bezahlt", schimpft die Quelle.

Insbesondere die besagten Beiträge im Netz sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Verwunderung. Erst kürzlich veröffentlichte die Musikerin sogar ein Video auf Instagram, in dem ihr ein kleiner Fauxpas passierte. In der Aufnahme präsentierte sich Britney in einem tief ausgeschnittenen, grün-weiß gestreiften Kleid und startete eine Tanzperformance. Direkt zu Beginn zog sie aber versehentlich den Ausschnitt ihres Kleides herunter und entblößte ihre Brüste. Die Popikone schien dies aber nicht besonders zu stören: Sie zog das Kleid wieder hoch und tanzte weiter – und teilte den Clip trotz des Missgeschicks im Netz.

Anzeige Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Anzeige Anzeige