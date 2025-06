Britney Spears leidet nach der Scheidung von Sam wohl noch

Britney Spears (43) befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase: Die Beziehung der Sängerin mit Paul Richard Soliz ging kürzlich in die Brüche. Laut einem Insider ist die "Toxic"-Sängerin "nicht glücklich" darüber, wieder Single zu sein. Zusätzlich belastend für Britney ist zudem auch die neue Beziehung ihres Ex-Mannes Sam Asghari (31) mit Brooke Irvine. "Es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie verliebt Sam in ein Mädchen ist, das einer jüngeren Version von ihr so ähnlich sieht", berichtet die Quelle gegenüber InTouch.

Die Ehe mit Sam endete im August 2023 offiziell – daran hatte die Musikerin erst einmal ordentlich zu knabbern. Danach kam sie wieder mit ihrem Ex-Freund Paul zusammen. Laut dem Insider habe sich Britney mit ihm nach ihrer Scheidung eigentlich nur ablenken wollen. Doch die Beziehung der beiden entpuppte sich schnell als turbulent. "Es ist großartig, dass sie mit ihm Schluss gemacht hat, aber bei Britney ist es sehr schwer zu wissen, was bleibt, vor allem, weil sie durch die glücklichen Bilder von Sam und seiner Freundin aus der Bahn geworfen wurde", erklärte der Informant weiter. Sie habe zudem gewusst, dass die Liaison mit Paul nicht gesund sei.

Auch wenn Britney sich momentan einsam fühlen soll, soll sie sich dennoch sehr für Sams Liebesglück freuen. "Sie ist froh, dass er eine Frau gefunden hat, die besser zu ihm passt und in seinem Alter ist", berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail Anfang des Jahres. Ende April liefen der Schauspieler und seine neue Freundin erstmals gemeinsam über den roten Teppich. Beim Opening-Event des The Tryst Puerto Vallarta in Mexiko strahlten die beiden in abgestimmten weißen Looks zusammen.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

Getty Images Sam Asghari und Brooke Irvine im April 2025 in Mexiko

