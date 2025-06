Britney Spears' Versöhnung mit Sohn könnte Problem geben

Britney Spears (43) hat jüngst eine emotionale Wiedervereinigung mit ihrem Sohn Jayden James Federline (18) gefeiert. Doch nicht alles ist so harmonisch, wie es scheint. Insider äußern Bedenken gegenüber Daily Mail, dass Jaydens enge Bindung zu Britney Spannungen zwischen ihm und seinem Bruder Sean (19) verursachen könnte. Zudem gibt es Spekulationen, dass er seine Mutter möglicherweise finanziell ausnutzt, nachdem die Unterhaltszahlungen an seinen Vater Kevin Federline (47) im vergangenen Jahr geendet haben. Der Teenager lebt nun ein luxuriöses Leben, das von Britney unterstützt wird, was von einigen in ihrem Umfeld kritisch betrachtet wird. Für Britney jedoch steht fest, dass die Beziehung auf Liebe und Vertrauen basiert.

Der 18-Jährige verbrachte auch den Vatertag bei seiner Mutter, was viele als bedeutendes Zeichen im Verhältnis der beiden ansehen. Seit ihrer Reunion in Hawaii im vergangenen Jahr scheint ihre Beziehung stetig zu wachsen. Während Jaydens Bruder Sean weiterhin in Hawaii bei ihrem Vater bleibt, kehrte Jayden nach Kalifornien zurück. Damit begann ein neues Kapitel für die "Toxic"-Sängerin, die durch ihren Sohn offenbar neuen Lebensmut findet.

Britney zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder stolz auf ihren Sohn. Auf Instagram erwähnte sie jüngst, wie beeindruckt sie von seiner Größe sei und wie viel Freude ihr die gemeinsame Zeit bereite. Während Jayden in den vergangenen Jahren offen über die Schwierigkeiten und Traumata ihrer Mutter-Sohn-Beziehung sprach, scheint die Hoffnung auf eine langfristige Versöhnung berechtigt. Es ist unklar, ob diese Nähe aber auch den Konflikt mit anderen Familienmitgliedern, wie Sean oder besonders mit Britneys Vater Jamie Spears (72), beeinflussen könnte.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 20213

Instagram / britneyspears Jayden James Federline und seine Mama Britney Spears