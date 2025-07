Endlich: Das ist Alessia Herrens erste Szene bei "Unter uns"

Alessia Herren (23) hat ihren ersten großen Auftritt in der beliebten RTL-Serie Unter uns gefeiert. In einer Gastrolle spielt die Tochter des verstorbenen Schauspielers Willi Herren (✝45) die temperamentvolle Cousine von Gianni Aurino, dargestellt von Stefano Ligorio (32). Bereits in ihrer ersten Szene sorgt Alessia für Wirbel in der Schillerallee. Selbstbewusst erlaubt sie Tobias Lassner, gespielt von Patrick Müller (37), Flyer in Giannis Pizzabude aufzuhängen, um den Besitzer eines entlaufenen Hundes zu finden. "Es geht um ein Hundeschicksal", verteidigt sie ihre spontane Entscheidung und kann Gianni letztendlich überzeugen.

Dabei scheint die Rolle für Alessia eine große Freude zu sein. Ihre Gastrolle erlaubt es ihr, vor der Kamera aufzublühen und zugleich Erinnerungen an ihren Vater wachzuhalten, der durch seine Schauspielerei und Reality-TV-Präsenz bekannt war. Alessias Mitwirken bei "Unter uns" ist für sie ein weiterer Schritt, tiefer in die Welt des Fernsehens einzutauchen. Gleichzeitig ist sie Teil der Doku "Unser Supermarkt", die auf RTLZWEI ausgestrahlt wird und auch dort ist sie regelmäßig vor der Kamera zu sehen.

Nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es bei Alessia ganz fantastisch. Die Reality-TV-Bekanntheit ist Mutter einer Tochter namens Anisa-Amalia, die im April 2023 geboren wurde. Mit ihrem Ehemann ist Can Nitkewitz ist sie seit 2019 zusammen. Die Traumhochzeit folgte im Februar 2023. Obwohl die beiden schon so viele Jahre gemeinsam durchs Leben gehen, schwebt Alessia wohl immer noch auf Wolke sieben. "Ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt und ich bin so dankbar für jeden Moment mit dir", schwärmte sie vor wenigen Wochen auf Instagram von ihrem Liebsten.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Behrens Alessia Herren, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Ehemann Can, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten