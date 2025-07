Neu-Mama Lala Kent hat schon Pläne für ein weiteres Kind

Reality-TV-Star Lala Kent (34) hat große Pläne für ihre Familienzukunft. Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit verriet im Gespräch mit der Zeitschrift Parents, dass sie innerhalb des nächsten Jahres erneut schwanger werden möchte. Lala, die bereits zwei Töchter hat – die vierjährige Ocean aus ihrer Beziehung mit Randall Emmett (54) und die zehn Monate alte Sosa, die sie mit Hilfe eines Samenspenders bekam – erklärte, dass sie sich noch nicht vollständig fühlt. "Ich denke, ich brauche noch eins. Es ist zwar nicht immer einfach, aber ich genieße es so sehr, dass ich diese Phase noch nicht enden lassen möchte", sagte sie.

Die zweifache Mutter erklärte weiter, dass sie den Altersunterschied zwischen ihren Kindern zukünftig besser abstimmen möchte. So plant sie, mit einer weiteren Schwangerschaft zu warten, bis Sosa etwas älter als zwei Jahre ist. Der aktuelle Altersabstand zwischen ihren Töchtern sei ihr mit dreieinhalb Jahren zu groß. Gleichzeitig schwärmte sie davon, wie gut Ocean ihre Rolle als große Schwester angenommen hat. Lala sagte: "Ocean liebt es, mir zu helfen, selbst das Wegwerfen einer vollen Windel macht sie stolz. Es war wunderschön zu sehen, wie sie dadurch selbstbewusster wurde."

Der Weg bis hierhin war jedoch nicht immer leicht für Lala. Nach ihrer Trennung von Randall im Jahr 2021, die von einem öffentlichen Sorgerechtsstreit überschattet wurde, haben sie und ihr Ex-Partner kürzlich eine Einigung im Sinne ihrer Tochter Ocean erzielt. Diese Stabilität gibt der jungen Mutter nun neuen Mut, sich stärker auf ihre Kinder zu konzentrieren. Beziehungspläne rücken für sie dabei klar in den Hintergrund: "Ich will nicht, dass mich irgendetwas emotional von meinen Kindern entfernt", erklärte sie. Ihre Erlebnisse während des Sorgerechtskampfes haben sie geprägt, und so möchte sie in Zukunft alles daran setzen, für ihre Familie präsent zu sein.

Getty Images Lala Kent im November 2024

Getty Images Lala Kent und ihre Tochter Ocean, November 2024

Instagram / lalakent Lala Kent und ihre Tochter Sosa, November 2024