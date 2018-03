Faisal Kawusi (25) schwebt auf Wolke 7 und seine Auserwählte ist ausgerechnet seine Tanz-Kollegin bei "Let's Dance". In einem Interview mit RTL löst er auf und scherzt: "Cheyenne Pahde ist ‘Alles was zählt’. Ich liebe sie." Na, ob die hübsche Blondine das genauso sieht? Dem Sender verrät sie, wie ihr Traummann aussehen müsste: Groß, dunkelhaarig und kräftig – und dem kommt Faisal tatsächlich ziemlich nahe. Doch für die Schauspielerin geht die Flirterei etwas zu schnell: "Bevor ich rumknutsche, muss ich einen Mann kennenlernen." Wie gut, dass sowohl Cheyenne (22) als auch Faisal am Freitag wieder auf dem Tanz-Parkett stehen müssen. Da haben die beiden mit Sicherheit jede Menge Zeit, um sich zu beschnuppern...



