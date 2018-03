Da müssen Teenie-Girls doch einfach schwach werden! Mit ihrer "Got Me Started"-Tour ist Violetta-Darstellerin Martina Stoessel (20) derzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Achse. Auch ihren großen Bruder Francisco Stoessel (21) hat der Disney-Star mit im Gepäck. Bei ihren Fans sorgte das für Entzückung! "Sie kennen ihn und mögen ihn auch. Und natürlich ist Francisco auch toll und superhübsch", erzählte Martina im Interview mit Promiflash. Mancherorts mutierte das leckere Kerlchen sogar schon zu einem waschechten Superstar: "Mein Papa hat neulich gesagt, in Deutschland kennen mich mehr Menschen als irgendwo sonst auf der Welt. In Wahrheit passiert Francisco das gleiche gerade in Spanien."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de