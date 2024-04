Diesem "Let's Dance"-Profi drückt Timur Ülker die Daumen!

Als ehemaliger Let's Dance-Teilnehmer weiß Timur Ülker (34) genau, wie es den Kandidaten der aktuellen Staffel geht. Eine besondere Verbindung hat der GZSZ-Darsteller allerdings nicht zu den Promis, sondern zu einem der Profis. "Ich persönlich bin Team Malika Dzumaev (33)", verrät er im Promiflash-Interview. Mit der gebürtigen Russin tanzte er sich 2022 auf Platz acht der Show. Aus diesem Grund habe er eine emotionale Bindung zu ihr und drücke ihr die Daumen. "Ich weiß, was für ein toller Mensch Malika ist. Ich habe selten eine Person kennengelernt, die so ein reines Herz hat und so aufrichtig und ehrlich ist", schwärmt der Schauspieler.

Dass der 34-Jährige selbst das Herz am rechten Fleck hat, bewies er vor Kurzem mit einer großzügigen Geste. Timur spendete, ohne zu zögern, Knochenmark an ein Kind in England. Vor fünf Jahren hatte er sich als Spender bei der DKMS registriert und wurde nun mit einem Match kontaktiert, erzählte er in einem RTL-Video. In einer Operation wurden dem TV-Star Stammzellen aus dem Becken entnommen, die dem Empfänger bei seiner Genesung helfen sollen. Der Familienvater war von der Tatsache, dass seine Spende an einen kleinen Jungen gehen würde, sehr gerührt: "Als ich das als Papa gehört habe, hat mich das emotional komplett aus der Bahn geworfen", offenbarte er.

Bei "Let's Dance" darf Malika dieses Jahr auf eine noch bessere Platzierung hoffen als damals mit Timur. Ihr Partner Gabriel Kelly (22) ist einer der Favoriten der Show und heimste die ersten 30 Punkte der Staffel ein. Nach ihrem Tango Argentino in Show fünf schwärmte sogar Joachim Llambi (59): "Du bist so eine coole Socke [...]. Für mich bist du im Moment der Favorit hier." Und auch unter den Promiflash-Lesern befinden sich viele Fans des Sängers. In einer Umfrage vor der Liveshow der vergangenen Woche ergatterte er mit 33 Prozent der Stimmen den ersten Platz im Ranking.

Timur Ulker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2022

Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance" 2024

