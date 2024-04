So geht es Annett Louisan nach ihrem "The Masked Singer"-Aus

Annett Louisan (47) steckte bei The Masked Singer unter der Zuckerwatte! Die Sängerin hat es den Zuschauern der beliebten Rateshow nicht gerade leicht gemacht – kaum jemand tippte auf die "Das Gefühl"-Interpretin. Umso größer war also die Überraschung, als die Zuckerwatte vergangenen Samstag ihre Identität lüften musste. Gegenüber Promiflash verrät Annett, dass sie gar nicht mal so traurig darüber sei, keine Chancen mehr auf den Sieg zu haben: "Mir hat die Teilnahme viel Freude bereitet, weil ich die Sendung von Anfang an eher als eine Art Ratespiel empfunden habe und weniger als einen Wettbewerb." Mit ihrer Liedauswahl und ihren Interpretationen der Songs habe die Musikerin vor allem versucht, die Zuschauer in die Irre zu führen – dass ihr das so gut gelungen sei, freue sie sehr.

Damit, ihre Maske abnehmen zu müssen, habe Annett in jeder Sendung gerechnet. "Ich glaube, das Ausscheiden eines Kostüms hängt von so vielen unterschiedlichen und zusammenhängenden Faktoren ab", erklärt sie. Aus dem TV-Abenteuer nehme die 47-Jährige sehr viel mit. "Ich fand es wirklich sehr spannend, herauszufinden, wie meine Stimme verstellt mit einer erfundenen Figur wirkt. Bei 'Thunderstruck' von AC/DC ist die Zuckerwatte richtig zum Leben erweckt worden und bekam einen eigenen Charakter", freut sie sich und sie habe einen Riesenspaß daran gehabt, sich neu erfinden zu können.

In der aktuellen Staffel haben bereits so einige Stars ihre Maske abgenommen. Während Hugo Egon Balder (74) unter der Couchpotato gesteckt hatte, entpuppte sich der Babylöwe als Uschi Glas (80)! Doch damit nicht genug – zur Feier der Jubiläumsausgabe gibt es zudem das Mysterium, unter das in jeder Show ein anderer Star schlüpft. Bislang steckten darin Rolando Villazón (52), Giovanni Zarrella (46) sowie Stefanie Heinzmann (35)!

Getty Images Annett Louisan, Sänger

ProSieben/Willi Weber Die Zuckerwatte bei "The Masked Singer"

