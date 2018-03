In wenigen Wochen bekommen Melanie Müller (29) und Ehemann Mike Blümer den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit Anfang Juni wissen die Bald-Eltern das Geschlecht des Babys: Es wird ein Mädchen! Auf der Suche nach dem passenden Namen sind die beiden nun offenbar endlich fündig geworden. Im Interview mit Promiflash verrät die Ballermann-Sängerin: "Wir haben schon einen Namen, den verraten wir aber nicht! Aber er fängt auf jeden Fall mit ‘M’ an!" So wird aus der kleinen Familie ein echter "M-Clan", denn das Töchterchen wird den gleichen Anfangsbuchstaben haben, wie ihre Eltern!



