Rihannas Sohn RZA lernt schon mit drei Jahren Französisch

Rihanna (37) hat auf Instagram Einblicke in einen kürzlichen Familienausflug gewährt und dabei eine beeindruckende Einzelheit über ihren ältesten Sohn RZA (3) preisgegeben. Der Dreijährige, den die Sängerin mit ihrem Partner A$AP Rocky (36) hat, lernt schon fleißig Französisch. Auf Rihannas veröffentlichten Fotos ist RZA in seinem Kindersitz zu sehen, sein Gesicht ist hinter einem großen französischen Arbeitsbuch verborgen. Der jüngere Sohn Riot (1) entspannte derweil mit einem Schnuller im Mund auf seinem Platz. Rihanna witzelte unter dem Bild: "Sie haben die Nase voll von mir auf diesem kleinen Roadtrip."

Auch A$AP Rocky ließ sich zu einem humorvollen Kommentar hinreißen. Der Rapper schrieb unter den Post: "RZA lernt Französisch", versehen mit drei weinenden Lach-Emojis. Das Arbeitsbuch trägt den Titel "Mein Ferienheft" und ist offenbar für Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren gedacht – ein Zeichen dafür, dass der kleine RZA schon früh gefördert wird. Die Familie scheint den Roadtrip in vollen Zügen genossen zu haben, und die Bilder geben einen seltenen Einblick in ihr Privatleben.

Der Roadtrip könnte für Rihanna der letzte Ausflug als zweifache Mutter sein. Die "Love on the Brain"-Interpretin erwartet derzeit nämlich ein drittes Kind. Obwohl die Fenty-Beauty-Gründerin noch nicht offiziell bekannt gegeben hat, ob sie einen weiteren Jungen oder ein Mädchen in der Familie willkommen heißen werden, könnte Rocky es bereits verraten haben. Auf die Frage, ob es sich bei dem Baby, das unterwegs ist, um das Mädchen handelt, auf das sie gewartet haben, sagte er Ende Juni gegenüber Entertainment Tonight: "Das ist es, Mann, das ist es."

Getty Images Rihanna, Sängerin

Instagram / badgalriri Riot und RZA, Söhne von Rihanna und A$AP Rocky

Getty Images Rihanna und A$Ap Rocky im Juni 2025