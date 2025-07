Dua Lipa begeistert mit Bikini-Foto an der Amalfiküste

Dua Lipa (29) und Callum Turner (35) genießen derzeit eine romantische Auszeit in Italien. Die beiden teilen ihren Urlaub mit ihren Fans auf Instagram: Traumhafte Fotos zeigen das süße Leben an der Amalfiküste. Darunter ist auch ein Foto von ihr in einem sexy Bikini mit Polka-Dot-Design von With Jéan. Mit dem Post gewährt sie Einblicke in ihren Urlaub, darunter ein gemeinsames Selfie mit Callum, ein Aperol Spritz und ein besonderes Abendessen mit Austern. Ihre Freunde und Follower reagieren begeistert: Kommentare wie "Oh mein Herz" von Freundin Dove Cameron (29) und jede Menge Herzen ließen nicht lange auf sich warten.

Für ihr Urlaubserlebnis wählte die "Levitating"-Sängerin nicht nur stilvolle Strandmode, sondern setzte auch auf einen natürlichen Look, um ihre sonnengeküsste Haut zu präsentieren. Auf einem der Bilder trägt sie ein weißes Tanktop, während ihr Verlobter in einem Polo und beigefarbenen Hosen zu sehen ist. Auch in der Vergangenheit nutzte Dua Lipa ihre sozialen Medien, um ihre eindrucksvollen Bikini-Looks zu präsentieren, wie im Mai, als sie ein braunes Spitzen-Modell der gleichen Marke zeigte. Diesen April teilte sie zudem einen romantischen Moment mit Callum, auf dem sie händchenhaltend im blauen Badeanzug zu sehen ist.

Die Musikerin und der Schauspieler befinden sich seit einiger Zeit im Fokus der Öffentlichkeit, nicht nur durch ihre beruflichen Erfolge, sondern auch durch ihre Beziehung. Erst Mitte Juni bestätigte Dua die Verlobung mit Callum. Während sie mit ihrer Musik Millionen begeistert und mittlerweile auch als Modeikone sehr gefragt ist, glänzt Callum durch seine Rollen auf der Leinwand. Zuletzt spielte er neben Alia Shawkat (36) in dem Film "Atropia". Obwohl über ihre Liebesgeschichte nicht viele Details bekannt sind, lassen ihre gemeinsamen Bilder keinen Zweifel an der Harmonie zwischen den beiden. Besonders in den sozialen Medien geben sie immer wieder Einblicke in ihre persönliche Verbindung, die offenbar von Unterstützung und Zuneigung geprägt ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa während ihres Italien-Urlaubs im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Rina und Dua Lipa im Mai 2025