Endlich ist der brandneue Track von Kay One (33) und Pietro Lombardi (25) raus! Lange haben die Fans auf "Se­ño­ri­ta" gewartet. Das Duo liefert mit der Nummer DEN verspäteten Sommerhit 2017. Aber der Song erinnert die Hörer auch an einen ganz bestimmten Titel: "Der Anfang und die ersten Töne erinnern mich mega an 'Despacito'" oder "Wer denkt auch an 'Despacito', wenn er das Lied hört? Trotzdem Bombe!", kommentierten zwei User bei YouTube. Ob abgekupfert oder nicht: Die Songs haben beide definitiv Ohrwurm-Potenzial!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de