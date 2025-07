Pietro Lombardi erhielt bei DSDS weniger Geld als anderswo

Nach vier erfolgreichen Staffeln als DSDS-Juror ist Pietro Lombardi (33) offiziell nicht mehr Teil der Castingshow. Vor Kurzem wurde bekannt, dass der Sänger in der neuen Staffel durch Rapper Bushido (46) und Partysängerin Isi Glück ersetzt wird. In einem Q&A auf Instagram äußerte sich der Musiker jetzt zu seinem Ausstieg und räumte dabei ein, dass er zwar immer "sehr loyal" gegenüber dem Format gewesen sei, jedoch auch Anfragen für andere Projekte ablehnen musste. "Ich habe mich dann immer für DSDS entschieden, auch wenn ich mal weniger Geld bekommen habe als bei anderen Formaten", verriet Pietro seinen Followern, betonte jedoch, dass die Entscheidung kein böses Blut hinterlassen habe.

Über die neue Jury verlor der Sänger ausschließlich lobende Worte. Die Kombination aus Pop-Titan Dieter Bohlen (71), Rapper Bushido und Partykünstlerin Isi Glück beeindruckt ihn sehr. "Bushido ist für mich eine Legende, mit 'Sonnenbank Flavour' bin ich aufgewachsen. Auf Isi freue ich mich extrem, Party-Schlager ist die Zukunft", so Pietro im Gespräch. Die zukünftigen Kandidaten der Show ermunterte er, sich mit positiver Power zu bewerben und Spaß an der Sache zu haben. Schließlich müsse man nicht unbedingt gewinnen, um von dem Format profitieren zu können.

Nach seinem Ausstieg scheint der Sänger optimistisch in die Zukunft zu blicken. Pietro, der durch DSDS selbst 2011 berühmt wurde, schaut mit Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück. Mit seinem Charme und seiner lockeren Art war er nicht nur für die Kandidaten eine wichtige Bezugsperson, sondern schaffte es auch immer wieder, die Zuschauer zu begeistern. Trotz des Wechsels an der Juryspitze will er der Castingshow treu bleiben – zumindest als Unterstützer aus der Ferne. Schließlich betonte er schon einst augenzwinkernd, dass Dieter Bohlen seinen ehemaligen Co-Juror vermutlich bald wieder vermissen könnte.

Getty Images Pietro Lombardi bei "Deutschland sucht den Superstar" 2024

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im April 2023

ActionPress / imagebroker.com Bushido, März 2024 beim "König für immer"-Tourauftakt in Berlin