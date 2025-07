Hotelgast warnte Pietro Lombardis Verlobte wegen Frauen

Pietro Lombardi (33) befindet sich aktuell auf Mallorca – jedoch ohne seine Verlobte Laura Maria Rypa (29). Das sorgt offenbar bei manchen für Unruhe. In seiner Instagram-Story berichtet der Sänger nun von einer kuriosen Nachricht: Eine unbekannte Frau habe Laura kontaktiert, um sie zu warnen. "Eine Frau aus diesem Hotel hat meiner Frau geschrieben: 'Hey Laura, du musst aufpassen. Hier in dem Hotel, wo dein Mann ist – ich weiß nicht, ob du das möchtest – sind auch Frauen'", erzählt er amüsiert. Seine Reaktion: "Ja, klar sind hier auch Frauen, hier gibt es doch nicht nur Männer. Lass die armen Frauen doch Urlaub machen."

Doch das war nicht die einzige Nachricht, die Laura erhielt. Ein weiterer Hinweis behauptete, Pietro habe Kontakt zu einem weiblichen Fan gehabt – doch dabei handelte es sich lediglich um ein gemeinsames Foto mit dem "Phänomenal"-Interpreten. "Ich weiß nicht, was die Intention solcher Menschen ist... aber egal", betont er und richtet sich direkt an die Verfasserin: "Schreib mir hier gerne auf Instagram, lass morgen ein Tischtennis-Match machen und ich nehme dir dieses Angstgefühl weg. Nicht meiner Frau, nur dir. [...] Mach dir keine Sorgen, Schwester. Es ist alles gut."

Mit seiner Anekdote möchte Pietro wohl eine Sache deutlich machen: Seine Beziehung ist in keinster Weise gefährdet. Laura macht sich keine Sorgen – daher sollten auch seine Fans beruhigt schlafen können. Dass die Influencerin vollstes Vertrauen in ihren Partner hat, machte sie bereits vor wenigen Monaten deutlich. Ein neugieriger Follower hakte nach, ob sie manchmal heimlich in das Handy des 33-Jährigen schaut. Darauf hatte die zweifache Mama eine klare Antwort: "Ehrlich? Nie! Ich vertraue Pietro zu 100 Prozent."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Mai 2025

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025