Vorwurf Steuerhinterziehung: Laura Maria Rypa wehrt sich

Influencerin Laura Maria Rypa (29) sorgt derzeit für Schlagzeilen. Laut Informationen der Bild soll die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi (33) auf einer Liste der Steuerfahndung stehen, die gegen Influencer in Nordrhein-Westfalen ermittelt. Insgesamt umfasst der Verdacht über 200 Verfahren und einen Schaden von etwa 300 Millionen Euro. Angeblich ist auch Laura betroffen, aber die Social-Media-Ikone selbst zeigt sich unbeeindruckt. In einer Instagram-Story versichert sie ihren Fans: "Ich hab damit nichts zu tun" und erklärt ihre strikte Herangehensweise an das Thema Steuern.

In ihrer Botschaft versucht Laura, die Vorwürfe zu entkräften und gibt einen Einblick in ihre Steuergewohnheiten. "Ich bin der reinste Mensch, was Steuern zahlen angeht", betont sie und erzählt, dass sie sogar Belege für Ein-Euro-Parktickets an ihren Steuerberater weiterleitet. Während ihr Verlobter Pietro sie deswegen schon mal aufzieht, bleibt Laura pragmatisch: "Das System ist vielleicht nicht super, aber am Ende sind wir halt in Deutschland." Um ihre Fans zu beruhigen, ergänzt sie noch: "Macht eure Steuern immer ordentlich, dann habt ihr auch keine Probleme!"

Laura, die ihre Bekanntheit vor allem durch Instagram und Werbung für Beauty-Produkte erlangt hat, gibt in den sozialen Medien gerne Einblick in ihren Alltag. Die angehende Ehefrau von Pietro Lombardi zeigt sich dabei nicht nur in glamourösen Momenten, sondern gibt auch praktische Tipps – wie zuletzt zu Steuerfragen. Mit Pietro verbindet sie eine Beziehung voller Höhen und Tiefen, die dennoch den Schritt zur Verlobung geschafft hat. Neben ihrem Status als Influencerin spielt sie die Rolle als Mutter der gemeinsamen Kinder und setzt alles daran, Vorbild zu sein – auch in schwierigen Zeiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Mai 2025 in Rom

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025