So steht Pietro Lombardi zu dem Comeback von Xavier Naidoo

Xavier Naidoo (53) ist zurück und plant ein musikalisches Comeback. Diese Nachricht hat nicht nur seine Fans, sondern auch gute Freunde wie Pietro Lombardi (33) erfreut. In einer Instagram-Story teilte Pietro seine Begeisterung mit und kündigte an: "Endlich wieder zurück. Wir sehen uns in Köln." Der Sänger ließ zudem durchblicken, dass er schon vorab in den Genuss von Xaviers neuen Songs gekommen sei. "Glaubt mir, Leute, Xavier hat mir seine neuen Songs geschickt vor ein paar Wochen. Gänsehaut, vertraut mir", schwärmte Pietro offen von der neuen Musik seines langjährigen Kollegen und Freundes.

Xavier war in den vergangenen Jahren musikalisch weniger aktiv, will jedoch mit frischem Elan seine Karriere wieder ankurbeln. Im Dezember plant der Sänger, auf die Bühne zurückzukehren – ein Ereignis, das von vielen mit Spannung erwartet wird. Der Kartenvorverkauf für das erste Konzert in Köln soll heute starten. Pietro Lombardi scheint von den neuen Songs bereits überzeugt zu sein und teilt diese Vorfreude sichtlich mit seinem Publikum in den sozialen Medien.

Pietro, der bereits selbst auf große Erfolge als Sänger zurückblickt, hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr er Musiker wie Xavier schätzt. Die beiden verbindet nicht nur eine musikalische Leidenschaft, sondern auch eine freundschaftliche Beziehung. Während Pietro privat mit seiner Familie glückliche Zeiten verbringt und sich intensiv um seine zwei Kinder kümmert, erfreut er sich offensichtlich an der Rückkehr eines guten Freundes in die Musikwelt. Hinter den Kulissen scheint die Verbindung zwischen den beiden Künstlern beständig und herzlich zu sein – ein weiterer Grund für Pietro, voller Begeisterung Werbung dafür zu machen, Xaviers Comeback nicht zu verpassen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Pietro Lombardi und Xavier Naidoo

Anzeige Anzeige

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi bei "Deutschland sucht den Superstar" 2024