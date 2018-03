Der Countdown läuft! Am 20. September kann Malle-Sängerin Melanie Müller (29) ihr erstes Kind endlich in den Armen halten. An diesem Tag wird ihr Baby per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Auch wenn sie sich schon jetzt riesig auf ihr kleines Mädchen freut, will sie ihre Tochter nicht rund um die Uhr bemuttern: "Ich werde keine Glucke. Das merke ich auch jetzt schon, ganz einfach, wie man die nächste Zeit plant, dass auch mal Urlaub zu zweit drin sein muss, dass die Kleine bei meinen Eltern auch mal ist", erzählte die 29-Jährige im Promiflash-Interview. Melanie möchte auch, so schnell es geht, wieder auf die Bühne!



